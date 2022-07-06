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Таджикистан усилил проверки на границе и в аэропортах - РИА Новости, 06.07.2022
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Таджикистан усилил проверки на границе и в аэропортах
Таджикистан усилил проверки на границе и в аэропортах - РИА Новости, 06.07.2022
Таджикистан усилил проверки на границе и в аэропортах
Минздрав Таджикистана в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в соседних странах усилил проверки на границе и в аэропортах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:47
2022-07-06T10:47
туризм
туризм
таджикистан
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коронавирус covid-19
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ДУШАНБЕ, 6 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Минздрав Таджикистана в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в соседних странах усилил проверки на границе и в аэропортах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения и соцзащиты населения."У авиапассажиров и пересекающих наземные границы должен быть сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции", – сказал собеседник агентства.По его словам, также будет измеряться температура, и, если она повышена, проведут тест на коронавирус и по его результатам примут необходимые меры. Данные инфицированного отправят в поликлинику по месту жительства, и он будет находиться под наблюдением врачей. Если это гости страны – в ближайшее медучреждение по месту их пребывания.По данным минздрава, в республике сейчас не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.
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туризм, таджикистан, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, коронавирус covid-19
10:47 06.07.2022
 
Таджикистан усилил проверки на границе и в аэропортах

Таджикистан усилил проверки на границе из-за роста заболеваемости COVID в соседних странах

© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Таджикистана в городе Хорог
Государственный флаг Таджикистана в городе Хорог - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Sputnik / Амир Исаев
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ДУШАНБЕ, 6 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Минздрав Таджикистана в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в соседних странах усилил проверки на границе и в аэропортах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения и соцзащиты населения.
"У авиапассажиров и пересекающих наземные границы должен быть сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции", – сказал собеседник агентства.
По его словам, также будет измеряться температура, и, если она повышена, проведут тест на коронавирус и по его результатам примут необходимые меры. Данные инфицированного отправят в поликлинику по месту жительства, и он будет находиться под наблюдением врачей. Если это гости страны – в ближайшее медучреждение по месту их пребывания.
По данным минздрава, в республике сейчас не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.
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