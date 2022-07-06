https://ria.ru/20220706/tadzhikistan-1800604025.html
Таджикистан усилил проверки на границе и в аэропортах
Таджикистан усилил проверки на границе и в аэропортах - РИА Новости, 06.07.2022
Таджикистан усилил проверки на границе и в аэропортах
Минздрав Таджикистана в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в соседних странах усилил проверки на границе и в аэропортах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:47
2022-07-06T10:47
2022-07-06T10:47
туризм
туризм
таджикистан
новости - туризм
туристы
куда можно лететь
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789562430_0:22:2809:1602_1920x0_80_0_0_4d3bc60a1109ab6dfe595bd551068546.jpg
ДУШАНБЕ, 6 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Минздрав Таджикистана в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в соседних странах усилил проверки на границе и в аэропортах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения и соцзащиты населения."У авиапассажиров и пересекающих наземные границы должен быть сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции", – сказал собеседник агентства.По его словам, также будет измеряться температура, и, если она повышена, проведут тест на коронавирус и по его результатам примут необходимые меры. Данные инфицированного отправят в поликлинику по месту жительства, и он будет находиться под наблюдением врачей. Если это гости страны – в ближайшее медучреждение по месту их пребывания.По данным минздрава, в республике сейчас не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.
https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789078056.html
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789562430_144:0:2568:1818_1920x0_80_0_0_70960b105dd5a80ed0272e6852a2bffc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, таджикистан, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, коронавирус covid-19
Таджикистан усилил проверки на границе и в аэропортах
Таджикистан усилил проверки на границе из-за роста заболеваемости COVID в соседних странах
ДУШАНБЕ, 6 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Минздрав Таджикистана в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в соседних странах усилил проверки на границе и в аэропортах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения и соцзащиты населения.
"У авиапассажиров и пересекающих наземные границы должен быть сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции", – сказал собеседник агентства.
По его словам, также будет измеряться температура, и, если она повышена, проведут тест на коронавирус и по его результатам примут необходимые меры. Данные инфицированного отправят в поликлинику по месту жительства, и он будет находиться под наблюдением врачей. Если это гости страны – в ближайшее медучреждение по месту их пребывания.
По данным минздрава, в республике сейчас не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.