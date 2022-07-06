https://ria.ru/20220706/tadzhikistan-1800604025.html

Таджикистан усилил проверки на границе и в аэропортах

Таджикистан усилил проверки на границе и в аэропортах - РИА Новости, 06.07.2022

Таджикистан усилил проверки на границе и в аэропортах

Минздрав Таджикистана в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в соседних странах усилил проверки на границе и в аэропортах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:47

2022-07-06T10:47

2022-07-06T10:47

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ДУШАНБЕ, 6 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Минздрав Таджикистана в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в соседних странах усилил проверки на границе и в аэропортах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения и соцзащиты населения."У авиапассажиров и пересекающих наземные границы должен быть сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции", – сказал собеседник агентства.По его словам, также будет измеряться температура, и, если она повышена, проведут тест на коронавирус и по его результатам примут необходимые меры. Данные инфицированного отправят в поликлинику по месту жительства, и он будет находиться под наблюдением врачей. Если это гости страны – в ближайшее медучреждение по месту их пребывания.По данным минздрава, в республике сейчас не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

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таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, таджикистан, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, коронавирус covid-19