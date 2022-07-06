Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг подготовил лицензии на экспорт свинца для российских компаний - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/svinets-1800777807.html
Минпромторг подготовил лицензии на экспорт свинца для российских компаний
Минпромторг подготовил лицензии на экспорт свинца для российских компаний - РИА Новости, 06.07.2022
Минпромторг подготовил лицензии на экспорт свинца для российских компаний
Российские заводы смогут получить лицензии на экспорт свинца после публикации обновленного постановления правительства РФ, соответствующие документы для... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:30
2022-07-06T18:34
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602255827_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_5901ee442111f3b8475c317ecc2b6854.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские заводы смогут получить лицензии на экспорт свинца после публикации обновленного постановления правительства РФ, соответствующие документы для компаний уже подготовлены к выдаче, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.В среду газета "Коммерсант" сообщила, что в Подмосковье приостановил работу крупнейший в России завод по производству вторичного свинца "Фрегат" в результате невозможности экспортировать сырье. Как писала газета, причина заключалась в том, что Минпромторг не выдал предприятию лицензии на вывоз металла за рубеж."На данный момент заводы-производители вторичного свинца подготовили документы для получения лицензий по новым требованиям. Со своей стороны подтверждаем, что лицензии "Фрегату" и другим компаниям уже подготовлены к выдаче", - сказали в пресс-службе Минпромторга. "Заводы получат лицензии на экспорт свинца в тот же день, когда будет опубликовано обновленное постановление правительства Российской Федерации", - добавили в министерстве.Кроме того, в министерстве пояснили, что введение лицензирования экспорта свинца создает стимулы для проведения глубокой комплексной переработки ОСКАБ (отработавшие свинцово-кислотные аккумуляторные батареи) на территории страны, поэтому в мае кабмином было принято решение о лицензировании экспорта свинца сроком на 6 месяцев."Хотя свинцовая отрасль России широко представлена высокотехнологическими предприятиями с высокими экологическими стандартами и качеством выпускаемой металлопродукции, определенную долю российского рынка занимают организации, перерабатывающие ОСКАБ "кустарными" способами, не соблюдая при этом экологические нормы, что негативно сказывается на добросовестных производителях свинца, имеющих все необходимые разрешения и производящих качественный, чистый продукт", - сказали в ведомстве.Ожидается, что введение лицензирования экспорта свинца необработанного, его отходов и лома позволит уменьшить свинцово-кислотное загрязнение окружающей среды (через установление требований по обязательному соблюдению экологических норм производства); создаст стимулы для проведения глубокой комплексной переработки ОСКАБ на территории РФ, а также позволит улучшить ситуацию в отрасли и создать для российских потребителей металла более низкие цены по сравнению с внешним рынком.
https://ria.ru/20220705/ekonomika-1800276445.html
https://ria.ru/20220706/mid-1800706259.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602255827_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_a1860a54fd5dcd2ca62dfde574859f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
18:30 06.07.2022 (обновлено: 18:34 06.07.2022)
 
Минпромторг подготовил лицензии на экспорт свинца для российских компаний

Минпромторг подготовил к выдаче лицензии на экспорт свинца для российских заводов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Стенд Минпромторга России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские заводы смогут получить лицензии на экспорт свинца после публикации обновленного постановления правительства РФ, соответствующие документы для компаний уже подготовлены к выдаче, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
В среду газета "Коммерсант" сообщила, что в Подмосковье приостановил работу крупнейший в России завод по производству вторичного свинца "Фрегат" в результате невозможности экспортировать сырье. Как писала газета, причина заключалась в том, что Минпромторг не выдал предприятию лицензии на вывоз металла за рубеж.
Покупатели в мегамолле ТрансТехСервис - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 09:36
Мантуров опроверг сообщения об отмене пошлин на ввоз автомобилей в Россию
"На данный момент заводы-производители вторичного свинца подготовили документы для получения лицензий по новым требованиям. Со своей стороны подтверждаем, что лицензии "Фрегату" и другим компаниям уже подготовлены к выдаче", - сказали в пресс-службе Минпромторга. "Заводы получат лицензии на экспорт свинца в тот же день, когда будет опубликовано обновленное постановление правительства Российской Федерации", - добавили в министерстве.
Кроме того, в министерстве пояснили, что введение лицензирования экспорта свинца создает стимулы для проведения глубокой комплексной переработки ОСКАБ (отработавшие свинцово-кислотные аккумуляторные батареи) на территории страны, поэтому в мае кабмином было принято решение о лицензировании экспорта свинца сроком на 6 месяцев.
"Хотя свинцовая отрасль России широко представлена высокотехнологическими предприятиями с высокими экологическими стандартами и качеством выпускаемой металлопродукции, определенную долю российского рынка занимают организации, перерабатывающие ОСКАБ "кустарными" способами, не соблюдая при этом экологические нормы, что негативно сказывается на добросовестных производителях свинца, имеющих все необходимые разрешения и производящих качественный, чистый продукт", - сказали в ведомстве.
Ожидается, что введение лицензирования экспорта свинца необработанного, его отходов и лома позволит уменьшить свинцово-кислотное загрязнение окружающей среды (через установление требований по обязательному соблюдению экологических норм производства); создаст стимулы для проведения глубокой комплексной переработки ОСКАБ на территории РФ, а также позволит улучшить ситуацию в отрасли и создать для российских потребителей металла более низкие цены по сравнению с внешним рынком.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 15:42
В МИД рассказали о намерениях Москвы расширять географию экспорта нефти
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала