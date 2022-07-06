https://ria.ru/20220706/svinets-1800777807.html
Минпромторг подготовил лицензии на экспорт свинца для российских компаний
Минпромторг подготовил лицензии на экспорт свинца для российских компаний - РИА Новости, 06.07.2022
Минпромторг подготовил лицензии на экспорт свинца для российских компаний
Российские заводы смогут получить лицензии на экспорт свинца после публикации обновленного постановления правительства РФ, соответствующие документы для... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:30
2022-07-06T18:30
2022-07-06T18:34
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские заводы смогут получить лицензии на экспорт свинца после публикации обновленного постановления правительства РФ, соответствующие документы для компаний уже подготовлены к выдаче, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.В среду газета "Коммерсант" сообщила, что в Подмосковье приостановил работу крупнейший в России завод по производству вторичного свинца "Фрегат" в результате невозможности экспортировать сырье. Как писала газета, причина заключалась в том, что Минпромторг не выдал предприятию лицензии на вывоз металла за рубеж."На данный момент заводы-производители вторичного свинца подготовили документы для получения лицензий по новым требованиям. Со своей стороны подтверждаем, что лицензии "Фрегату" и другим компаниям уже подготовлены к выдаче", - сказали в пресс-службе Минпромторга. "Заводы получат лицензии на экспорт свинца в тот же день, когда будет опубликовано обновленное постановление правительства Российской Федерации", - добавили в министерстве.Кроме того, в министерстве пояснили, что введение лицензирования экспорта свинца создает стимулы для проведения глубокой комплексной переработки ОСКАБ (отработавшие свинцово-кислотные аккумуляторные батареи) на территории страны, поэтому в мае кабмином было принято решение о лицензировании экспорта свинца сроком на 6 месяцев."Хотя свинцовая отрасль России широко представлена высокотехнологическими предприятиями с высокими экологическими стандартами и качеством выпускаемой металлопродукции, определенную долю российского рынка занимают организации, перерабатывающие ОСКАБ "кустарными" способами, не соблюдая при этом экологические нормы, что негативно сказывается на добросовестных производителях свинца, имеющих все необходимые разрешения и производящих качественный, чистый продукт", - сказали в ведомстве.Ожидается, что введение лицензирования экспорта свинца необработанного, его отходов и лома позволит уменьшить свинцово-кислотное загрязнение окружающей среды (через установление требований по обязательному соблюдению экологических норм производства); создаст стимулы для проведения глубокой комплексной переработки ОСКАБ на территории РФ, а также позволит улучшить ситуацию в отрасли и создать для российских потребителей металла более низкие цены по сравнению с внешним рынком.
https://ria.ru/20220705/ekonomika-1800276445.html
https://ria.ru/20220706/mid-1800706259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
18:30 06.07.2022 (обновлено: 18:34 06.07.2022)
Минпромторг подготовил лицензии на экспорт свинца для российских компаний
Минпромторг подготовил к выдаче лицензии на экспорт свинца для российских заводов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские заводы смогут получить лицензии на экспорт свинца после публикации обновленного постановления правительства РФ, соответствующие документы для компаний уже подготовлены к выдаче, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
В среду газета "Коммерсант" сообщила, что в Подмосковье
приостановил работу крупнейший в России
завод по производству вторичного свинца "Фрегат" в результате невозможности экспортировать сырье. Как писала газета, причина заключалась в том, что Минпромторг
не выдал предприятию лицензии на вывоз металла за рубеж.
"На данный момент заводы-производители вторичного свинца подготовили документы для получения лицензий по новым требованиям. Со своей стороны подтверждаем, что лицензии "Фрегату" и другим компаниям уже подготовлены к выдаче", - сказали в пресс-службе Минпромторга. "Заводы получат лицензии на экспорт свинца в тот же день, когда будет опубликовано обновленное постановление правительства Российской Федерации", - добавили в министерстве.
Кроме того, в министерстве пояснили, что введение лицензирования экспорта свинца создает стимулы для проведения глубокой комплексной переработки ОСКАБ (отработавшие свинцово-кислотные аккумуляторные батареи) на территории страны, поэтому в мае кабмином было принято решение о лицензировании экспорта свинца сроком на 6 месяцев.
"Хотя свинцовая отрасль России широко представлена высокотехнологическими предприятиями с высокими экологическими стандартами и качеством выпускаемой металлопродукции, определенную долю российского рынка занимают организации, перерабатывающие ОСКАБ "кустарными" способами, не соблюдая при этом экологические нормы, что негативно сказывается на добросовестных производителях свинца, имеющих все необходимые разрешения и производящих качественный, чистый продукт", - сказали в ведомстве.
Ожидается, что введение лицензирования экспорта свинца необработанного, его отходов и лома позволит уменьшить свинцово-кислотное загрязнение окружающей среды (через установление требований по обязательному соблюдению экологических норм производства); создаст стимулы для проведения глубокой комплексной переработки ОСКАБ на территории РФ, а также позволит улучшить ситуацию в отрасли и создать для российских потребителей металла более низкие цены по сравнению с внешним рынком.