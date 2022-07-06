https://ria.ru/20220706/suda-1800569178.html

Патрушев в Хабаровске обсудил строительство современных судов

Патрушев в Хабаровске обсудил строительство современных судов - РИА Новости, 06.07.2022

Патрушев в Хабаровске обсудил строительство современных судов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в среду посетил в Хабаровске крупные местные промышленные предприятия -... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T07:32

2022-07-06T07:32

2022-07-06T07:32

николай патрушев

россия

дальний восток

камчатский край

хабаровский судостроительный завод

объединенная судостроительная корпорация

восточная сибирь — тихий океан

безопасность

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ХАБАРОВСК, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в среду посетил в Хабаровске крупные местные промышленные предприятия - судостроительный и нефтеперерабатывающий заводы.На Хабаровском судостроительном заводе Патрушев обсудил вопросы дальнейшей загрузки предприятия по строительству кораблей для военно-морского флота, а также судов разных классов гражданского назначения, в том числе предназначенных для бесперебойных пассажирских перевозок.Отдельное внимание Патрушев уделил подготовке кадров для судостроения, отметив необходимость обеспечения предприятия местными специалистами.Посещая Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, секретарь СБ РФ обсудил перспективы наращивания мощностей предприятия по выпуску высокотехнологичной продукции, обеспечения ее стабильной поставки на внутренние и внешний рынки. Также затрагивались вопросы антитеррористической защиты предприятия, промышленной и экологической безопасности.Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ, входит в ОСК) - один из лидеров судостроения на Дальнем Востоке. Предприятие строит корабли и суда разных классов и назначения - в том числе, для пассажирских перевозок и добычных работ.Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ) - одно из важнейших предприятий отечественной промышленности на Дальнем Востоке и ключевое звено группы ННК, с комплексом мощностей по переработке 5 миллионов тонн нефти в год. Производственная продукция реализуется потребителям Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей и Бурятии, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На предприятии выполнена программа по импортозамещению оборудования.В 2015 году на ХНПЗ завершилась генеральная реконструкция, позволившая увеличить мощность переработки, перейти к производству топлива класса Евро-5 и снизить нагрузку на окружающую среду, в том числе благодаря присоединению завода к нефтепроводу ВСТО ("Восточная Сибирь - Тихий Океан").

https://ria.ru/20220706/patrushev-1800566369.html

https://ria.ru/20220513/sudostroenie-1788426395.html

россия

дальний восток

камчатский край

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николай патрушев, россия, дальний восток, камчатский край, хабаровский судостроительный завод, объединенная судостроительная корпорация, восточная сибирь — тихий океан, безопасность