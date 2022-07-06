https://ria.ru/20220706/sud-1800737166.html
В Ставрополе будут судить мужчину, избившего двухлетнюю падчерицу
В Ставрополе будут судить мужчину, избившего двухлетнюю падчерицу - РИА Новости, 06.07.2022
В Ставрополе будут судить мужчину, избившего двухлетнюю падчерицу
Пьяного отчима, который поставил коленями на соль и пшено двухлетнюю падчерицу и затем избил удлинителем, ждет суд в Ставрополе, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:48
2022-07-06T16:48
2022-07-06T16:48
россия
ставрополь
ставропольский край
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пьяного отчима, который поставил коленями на соль и пшено двухлетнюю падчерицу и затем избил удлинителем, ждет суд в Ставрополе, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным СК, пьяный отчим "заставил сесть коленями двухлетнюю падчерицу на смесь из соли и пшена", после чего не менее 40 раз ударил ее удлинителем."Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Ставрополя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что обвиняемый был заключен под стражу. Также сообщается, что в отношении матери ребенка проводится процессуальная проверка по факту неисполнения обязанностей по воспитанию малолетней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ставрополь, ставропольский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
В Ставрополе будут судить мужчину, избившего двухлетнюю падчерицу
В Ставрополе будут судить мужчину, избившего двухлетнюю падчерицу удлинителем