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В Ставрополе будут судить мужчину, избившего двухлетнюю падчерицу - РИА Новости, 06.07.2022
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В Ставрополе будут судить мужчину, избившего двухлетнюю падчерицу
В Ставрополе будут судить мужчину, избившего двухлетнюю падчерицу - РИА Новости, 06.07.2022
В Ставрополе будут судить мужчину, избившего двухлетнюю падчерицу
Пьяного отчима, который поставил коленями на соль и пшено двухлетнюю падчерицу и затем избил удлинителем, ждет суд в Ставрополе, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:48
2022-07-06T16:48
россия
ставрополь
ставропольский край
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пьяного отчима, который поставил коленями на соль и пшено двухлетнюю падчерицу и затем избил удлинителем, ждет суд в Ставрополе, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным СК, пьяный отчим "заставил сесть коленями двухлетнюю падчерицу на смесь из соли и пшена", после чего не менее 40 раз ударил ее удлинителем."Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Ставрополя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что обвиняемый был заключен под стражу. Также сообщается, что в отношении матери ребенка проводится процессуальная проверка по факту неисполнения обязанностей по воспитанию малолетней.
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россия, ставрополь, ставропольский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
16:48 06.07.2022
 
В Ставрополе будут судить мужчину, избившего двухлетнюю падчерицу

В Ставрополе будут судить мужчину, избившего двухлетнюю падчерицу удлинителем

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пьяного отчима, который поставил коленями на соль и пшено двухлетнюю падчерицу и затем избил удлинителем, ждет суд в Ставрополе, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным СК, пьяный отчим "заставил сесть коленями двухлетнюю падчерицу на смесь из соли и пшена", после чего не менее 40 раз ударил ее удлинителем.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Ставрополя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый был заключен под стражу. Также сообщается, что в отношении матери ребенка проводится процессуальная проверка по факту неисполнения обязанностей по воспитанию малолетней.
 
РоссияСтавропольСтавропольский крайПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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