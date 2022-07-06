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Телезрители заметили странность в сюжете Euronews про обстрел Белгорода

Телезрители заметили странность в сюжете Euronews про обстрел Белгорода - РИА Новости, 06.07.2022

Телезрители заметили странность в сюжете Euronews про обстрел Белгорода

Телеканал Euronews пытается скрыть от зрителей информацию об обстрелах жилых кварталов в граничащих с Украиной регионов России, заметили пользователи YouTube. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T01:05

2022-07-06T01:05

2022-07-06T01:55

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бразилия

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белгород

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Телеканал Euronews пытается скрыть от зрителей информацию об обстрелах жилых кварталов в граничащих с Украиной регионов России, заметили пользователи YouTube.В сюжете про пуск ракет по Белгороду португалоязычной аудитории канала сообщили про четыре жертвы из-за атаки со стороны Украины, но не уточнили, что удар наносили именно украинские войска, а погибшие — мирные жители. Затем редакторы Euronews показали 30-секундный фрагмент видеообращения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, но не стали сопровождать его переводом или каким-либо комментарием. Кроме того, они не назвали его должность и имя.В комментариях к опубликованных на YouTube кадрах зрители раскритиковали Euronews за этот жест."Поскольку говорил русский, не перевели ни одного слова. А был бы Зеленский, транслировали бы в прямом эфире, да с субтитрами. Такова обычная позиция "свободных" СМИ", — написал Antonio Veloso."Чувак, это нормально, видишь название Euronews, они будут защищать интересы Запада. Не жди ничего другого тут", — ответил ему Carlos Magno."Да, всегда так", — добавила Narcia Damata."Я понял всё-превсё, что сказали русские, спасибо", — пошутил Jeferson, сопроводив комментарий эмодзи, изображающим аплодисменты."Для чего эти длинные речи без перевода", — поинтересовался Celso Madureira TC.Во второй части видео телеканал показал выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сообщил о попытке ВСУ нанести удар по военным объектам в республике. Фрагмент сопроводили коротким комментарием журналистов, однако сама речь в течение около 23 секунд транслировалась без перевода. Таким образом, большую часть этого сюжета Euronews показали только на русском, несмотря на то, что аудитория — португалоязычная.По данным Минобороны, ночью на 3 июля ВСУ нанесли "преднамеренный удар" баллистическими ракетами "Точка-У" по жилым кварталам Белгорода. Сработала система ПВО, обломки снаряда попали в жилые дома, погибли пять человек.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220623/obstrel-1797445934.html

https://ria.ru/20220331/obstrel-1781062079.html

https://ria.ru/20220616/feyk-1795925616.html

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