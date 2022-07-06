Рейтинг@Mail.ru
Телезрители заметили странность в сюжете Euronews про обстрел Белгорода - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/strannost-1800557771.html
Телезрители заметили странность в сюжете Euronews про обстрел Белгорода
Телезрители заметили странность в сюжете Euronews про обстрел Белгорода - РИА Новости, 06.07.2022
Телезрители заметили странность в сюжете Euronews про обстрел Белгорода
Телеканал Euronews пытается скрыть от зрителей информацию об обстрелах жилых кварталов в граничащих с Украиной регионов России, заметили пользователи YouTube. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T01:05
2022-07-06T01:55
в мире
европа
россия
украина
португалия
бразилия
вооруженные силы украины
белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799888122_0:185:1280:905_1920x0_80_0_0_3ddc8bd092672c77cc737dce2cc60a22.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Телеканал Euronews пытается скрыть от зрителей информацию об обстрелах жилых кварталов в граничащих с Украиной регионов России, заметили пользователи YouTube.В сюжете про пуск ракет по Белгороду португалоязычной аудитории канала сообщили про четыре жертвы из-за атаки со стороны Украины, но не уточнили, что удар наносили именно украинские войска, а погибшие — мирные жители. Затем редакторы Euronews показали 30-секундный фрагмент видеообращения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, но не стали сопровождать его переводом или каким-либо комментарием. Кроме того, они не назвали его должность и имя.В комментариях к опубликованных на YouTube кадрах зрители раскритиковали Euronews за этот жест."Поскольку говорил русский, не перевели ни одного слова. А был бы Зеленский, транслировали бы в прямом эфире, да с субтитрами. Такова обычная позиция "свободных" СМИ", — написал Antonio Veloso."Чувак, это нормально, видишь название Euronews, они будут защищать интересы Запада. Не жди ничего другого тут", — ответил ему Carlos Magno."Да, всегда так", — добавила Narcia Damata."Я понял всё-превсё, что сказали русские, спасибо", — пошутил Jeferson, сопроводив комментарий эмодзи, изображающим аплодисменты."Для чего эти длинные речи без перевода", — поинтересовался Celso Madureira TC.Во второй части видео телеканал показал выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сообщил о попытке ВСУ нанести удар по военным объектам в республике. Фрагмент сопроводили коротким комментарием журналистов, однако сама речь в течение около 23 секунд транслировалась без перевода. Таким образом, большую часть этого сюжета Euronews показали только на русском, несмотря на то, что аудитория — португалоязычная.По данным Минобороны, ночью на 3 июля ВСУ нанесли "преднамеренный удар" баллистическими ракетами "Точка-У" по жилым кварталам Белгорода. Сработала система ПВО, обломки снаряда попали в жилые дома, погибли пять человек.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220623/obstrel-1797445934.html
https://ria.ru/20220331/obstrel-1781062079.html
https://ria.ru/20220616/feyk-1795925616.html
европа
россия
украина
португалия
бразилия
белгород
белгородская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799888122_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8e9002fba5fa1ff7e95f42e6469483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, украина, португалия, бразилия, вооруженные силы украины, белгород, вячеслав гладков, белгородская область, белоруссия, александр лукашенко
01:05 06.07.2022 (обновлено: 01:55 06.07.2022)
 
Телезрители заметили странность в сюжете Euronews про обстрел Белгорода

В Португалии Euronews смутил зрителей видеороликом белгородского губернатора без перевода

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПоврежденный дом в Белгороде
Поврежденный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Поврежденный дом в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Телеканал Euronews пытается скрыть от зрителей информацию об обстрелах жилых кварталов в граничащих с Украиной регионов России, заметили пользователи YouTube.
В сюжете про пуск ракет по Белгороду португалоязычной аудитории канала сообщили про четыре жертвы из-за атаки со стороны Украины, но не уточнили, что удар наносили именно украинские войска, а погибшие — мирные жители. Затем редакторы Euronews показали 30-секундный фрагмент видеообращения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, но не стали сопровождать его переводом или каким-либо комментарием. Кроме того, они не назвали его должность и имя.
В комментариях к опубликованных на YouTube кадрах зрители раскритиковали Euronews за этот жест.

"Боже, что за дешевая журналистика. Не могли даже перевести, что там говорят по-русски", — обратил внимание Michael Borges.

"Поскольку говорил русский, не перевели ни одного слова. А был бы Зеленский, транслировали бы в прямом эфире, да с субтитрами. Такова обычная позиция "свободных" СМИ", — написал Antonio Veloso.
"Чувак, это нормально, видишь название Euronews, они будут защищать интересы Запада. Не жди ничего другого тут", — ответил ему Carlos Magno.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 01:47Специальная военная операция на Украине
Рада удалила из Twitter фото убитой ВСУ жительницы Донецка
"Да, всегда так", — добавила Narcia Damata.
"Я понял всё-превсё, что сказали русские, спасибо", — пошутил Jeferson, сопроводив комментарий эмодзи, изображающим аплодисменты.
"Для чего эти длинные речи без перевода", — поинтересовался Celso Madureira TC.
“Eurofakenews не дает слово другой стороне. Это давно известно", — отметил Mario Fabris.
Во второй части видео телеканал показал выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сообщил о попытке ВСУ нанести удар по военным объектам в республике. Фрагмент сопроводили коротким комментарием журналистов, однако сама речь в течение около 23 секунд транслировалась без перевода. Таким образом, большую часть этого сюжета Euronews показали только на русском, несмотря на то, что аудитория — португалоязычная.
По данным Минобороны, ночью на 3 июля ВСУ нанесли "преднамеренный удар" баллистическими ракетами "Точка-У" по жилым кварталам Белгорода. Сработала система ПВО, обломки снаряда попали в жилые дома, погибли пять человек.
Скриншот публикации на сайте издания New York Post
31 марта, 13:36
NYP выдал обстрелы Донецка украинской армией за действия российских военных
Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Сотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 20:30Специальная военная операция на Украине
ARD признал фейк о "российской атаке" на Донецк и скрыл число жертв
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаРоссияУкраинаПортугалияБразилияВооруженные силы УкраиныБелгородВячеслав ГладковБелгородская областьБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала