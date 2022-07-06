https://ria.ru/20220706/ssha-1800630512.html

США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю, заявил Медведев

США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю, заявил Медведев - РИА Новости, 06.07.2022

США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю, заявил Медведев

США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю, используя деньги, вассалов, именуемых "союзниками", и оружие самого высокого качества, заявил замруководителя... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:48

2022-07-06T11:48

2022-07-06T11:48

россия

сша

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю, используя деньги, вассалов, именуемых "союзниками", и оружие самого высокого качества, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он задался вопросом, кто "вопит о том, что нужно устроить судилище над Россией и привлечь для этого наднациональные органы"."Верховный жрец всем известен. И весьма хорошо потрудился для того, чтобы сеять по всему миру хаос и разруху под соусом пресловутой "истинной демократии". Умеет грубо и примитивно насаждать свою волю, используя деньги, бесхарактерных вассалов, для приличия именуемых "союзниками", и оружие самого высокого качества", - написал Медведев.Он также вспомнил многочисленные войны и конфликты, в которых участвовали США.

https://ria.ru/20220706/medvedev-1800625017.html

россия

сша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, дмитрий медведев, в мире