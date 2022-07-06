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США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю, заявил Медведев - РИА Новости, 06.07.2022
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США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю, заявил Медведев
США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю, заявил Медведев - РИА Новости, 06.07.2022
США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю, заявил Медведев
США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю, используя деньги, вассалов, именуемых "союзниками", и оружие самого высокого качества, заявил замруководителя... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:48
2022-07-06T11:48
россия
сша
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю, используя деньги, вассалов, именуемых "союзниками", и оружие самого высокого качества, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он задался вопросом, кто "вопит о том, что нужно устроить судилище над Россией и привлечь для этого наднациональные органы"."Верховный жрец всем известен. И весьма хорошо потрудился для того, чтобы сеять по всему миру хаос и разруху под соусом пресловутой "истинной демократии". Умеет грубо и примитивно насаждать свою волю, используя деньги, бесхарактерных вассалов, для приличия именуемых "союзниками", и оружие самого высокого качества", - написал Медведев.Он также вспомнил многочисленные войны и конфликты, в которых участвовали США.
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россия, сша, дмитрий медведев, в мире
11:48 06.07.2022
 
США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю, заявил Медведев

Медведев: США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю, используя вассалов и оружие

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю, используя деньги, вассалов, именуемых "союзниками", и оружие самого высокого качества, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он задался вопросом, кто "вопит о том, что нужно устроить судилище над Россией и привлечь для этого наднациональные органы".
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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"Верховный жрец всем известен. И весьма хорошо потрудился для того, чтобы сеять по всему миру хаос и разруху под соусом пресловутой "истинной демократии". Умеет грубо и примитивно насаждать свою волю, используя деньги, бесхарактерных вассалов, для приличия именуемых "союзниками", и оружие самого высокого качества", - написал Медведев.
Он также вспомнил многочисленные войны и конфликты, в которых участвовали США.
 
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