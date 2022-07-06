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Спецоперация, 6 июля: уничтожение РСЗО HIMARS в ДНР - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/spetsoperatsiya-1800812548.html
Спецоперация, 6 июля: уничтожение РСЗО HIMARS в ДНР
Спецоперация, 6 июля: уничтожение РСЗО HIMARS в ДНР - РИА Новости, 06.07.2022
Спецоперация, 6 июля: уничтожение РСЗО HIMARS в ДНР
Минобороны РФ отчиталось в среду об уничтожении двух американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и двух склада боеприпасов к ним в районе... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:04
2022-07-06T22:04
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
сергей лавров
украина
россия
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минобороны РФ отчиталось в среду об уничтожении двух американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и двух склада боеприпасов к ним в районе Малотарановки в ДНР.Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине: "если коротко, врут, и факты хорошо известны".Также СМИ сообщили о визите премьер-министра Ирландии Михола Мартина на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.Ход операцииВКС РФ уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и два склада боеприпасов к ним в районе населенного пункта Малотарановка в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.Также ударом по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады в Харькове уничтожены до 100 украинских националистов и 4 единицы военной техники.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области и 11 беспилотников в районах населенных пунктов Зеленый Гай Николаевской области, Вернополье, Доленькое Малые проходы, Топльское, Червоная, Грушовка Харьковской области, Чернобаевка, Грозовое, Нововладимировка Херсонской области и Александрополье Луганской Народной Республики.Кроме того, российской ПВО за сутки было перехвачено девять украинских баллистических ракет "Точка-У" в ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также восемь реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 3800 единиц РСЗО, артиллерии и минометов. Истребитель Су-35 сбил два вертолета и один самолет украинских ВВС сил в Николаевской области, сообщили также в военном ведомстве.ВКС России за сутки уничтожили шесть пунктов управления войск Украины, в том числе оперативной группы войск "Юг", 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Баштанка, Николаев и Соледар.Вокруг операцииГлава МИД РФ Сергей Лавров в среду назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине: "если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе".Министр также подчеркнул, что "западные страны должны осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения, в качестве средств устрашения".В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже не рассчитывает получить авиацию, но еще ожидает мощные системы противовоздушной обороны.Тем временем СМИ передают о том, что ирландский премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл с визитом на Украину. Политик планирует встретиться с Владимиром Зеленским и обсудить поддержку Киева. Отмечается, что по прибытии на Украину Мартин также посетил населенный пункт Бородянка в Киевской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир зеленский, сергей лавров, украина, россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, ми-8 амтш, су-35
22:04 06.07.2022
 
Спецоперация, 6 июля: уничтожение РСЗО HIMARS в ДНР

Российские военные уничтожили две американские реактивные системы залпового огня HIMARS

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие на блокпосту рядом с территорией завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минобороны РФ отчиталось в среду об уничтожении двух американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и двух склада боеприпасов к ним в районе Малотарановки в ДНР.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине: "если коротко, врут, и факты хорошо известны".
Также СМИ сообщили о визите премьер-министра Ирландии Михола Мартина на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.

Ход операции

ВКС РФ уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и два склада боеприпасов к ним в районе населенного пункта Малотарановка в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Также ударом по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады в Харькове уничтожены до 100 украинских националистов и 4 единицы военной техники.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области и 11 беспилотников в районах населенных пунктов Зеленый Гай Николаевской области, Вернополье, Доленькое Малые проходы, Топльское, Червоная, Грушовка Харьковской области, Чернобаевка, Грозовое, Нововладимировка Херсонской области и Александрополье Луганской Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Кроме того, российской ПВО за сутки было перехвачено девять украинских баллистических ракет "Точка-У" в ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также восемь реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 3800 единиц РСЗО, артиллерии и минометов. Истребитель Су-35 сбил два вертолета и один самолет украинских ВВС сил в Николаевской области, сообщили также в военном ведомстве.
ВКС России за сутки уничтожили шесть пунктов управления войск Украины, в том числе оперативной группы войск "Юг", 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Баштанка, Николаев и Соледар.

Вокруг операции

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине: "если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе".
Министр также подчеркнул, что "западные страны должны осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения, в качестве средств устрашения".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 19:08В России
Путин поставил в пример отличившийся в спецоперации танковый полк
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже не рассчитывает получить авиацию, но еще ожидает мощные системы противовоздушной обороны.
Тем временем СМИ передают о том, что ирландский премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл с визитом на Украину. Политик планирует встретиться с Владимиром Зеленским и обсудить поддержку Киева. Отмечается, что по прибытии на Украину Мартин также посетил населенный пункт Бородянка в Киевской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийСергей ЛавровУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныМи-8 АМТШСу-35
 
 
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