https://ria.ru/20220706/spetsoperatsiya-1800812548.html

Спецоперация, 6 июля: уничтожение РСЗО HIMARS в ДНР

Спецоперация, 6 июля: уничтожение РСЗО HIMARS в ДНР - РИА Новости, 06.07.2022

Спецоперация, 6 июля: уничтожение РСЗО HIMARS в ДНР

Минобороны РФ отчиталось в среду об уничтожении двух американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и двух склада боеприпасов к ним в районе... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T22:04

2022-07-06T22:04

2022-07-06T22:04

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

сергей лавров

украина

россия

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789021646_0:330:3054:2048_1920x0_80_0_0_e4d16958af59b3fc9e4228b00b465ab9.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минобороны РФ отчиталось в среду об уничтожении двух американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и двух склада боеприпасов к ним в районе Малотарановки в ДНР.Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине: "если коротко, врут, и факты хорошо известны".Также СМИ сообщили о визите премьер-министра Ирландии Михола Мартина на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.Ход операцииВКС РФ уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и два склада боеприпасов к ним в районе населенного пункта Малотарановка в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.Также ударом по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады в Харькове уничтожены до 100 украинских националистов и 4 единицы военной техники.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области и 11 беспилотников в районах населенных пунктов Зеленый Гай Николаевской области, Вернополье, Доленькое Малые проходы, Топльское, Червоная, Грушовка Харьковской области, Чернобаевка, Грозовое, Нововладимировка Херсонской области и Александрополье Луганской Народной Республики.Кроме того, российской ПВО за сутки было перехвачено девять украинских баллистических ракет "Точка-У" в ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также восемь реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 3800 единиц РСЗО, артиллерии и минометов. Истребитель Су-35 сбил два вертолета и один самолет украинских ВВС сил в Николаевской области, сообщили также в военном ведомстве.ВКС России за сутки уничтожили шесть пунктов управления войск Украины, в том числе оперативной группы войск "Юг", 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Баштанка, Николаев и Соледар.Вокруг операцииГлава МИД РФ Сергей Лавров в среду назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине: "если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе".Министр также подчеркнул, что "западные страны должны осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения, в качестве средств устрашения".В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже не рассчитывает получить авиацию, но еще ожидает мощные системы противовоздушной обороны.Тем временем СМИ передают о том, что ирландский премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл с визитом на Украину. Политик планирует встретиться с Владимиром Зеленским и обсудить поддержку Киева. Отмечается, что по прибытии на Украину Мартин также посетил населенный пункт Бородянка в Киевской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220706/putin-1800787080.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир зеленский, сергей лавров, украина, россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, ми-8 амтш, су-35