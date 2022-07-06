Спецоперация, 6 июля: уничтожение РСЗО HIMARS в ДНР
Российские военные уничтожили две американские реактивные системы залпового огня HIMARS
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минобороны РФ отчиталось в среду об уничтожении двух американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и двух склада боеприпасов к ним в районе Малотарановки в ДНР.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине: "если коротко, врут, и факты хорошо известны".
Также СМИ сообщили о визите премьер-министра Ирландии Михола Мартина на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.
Ход операции
Также ударом по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады в Харькове уничтожены до 100 украинских националистов и 4 единицы военной техники.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области и 11 беспилотников в районах населенных пунктов Зеленый Гай Николаевской области, Вернополье, Доленькое Малые проходы, Топльское, Червоная, Грушовка Харьковской области, Чернобаевка, Грозовое, Нововладимировка Херсонской области и Александрополье Луганской Народной Республики.
Кроме того, российской ПВО за сутки было перехвачено девять украинских баллистических ракет "Точка-У" в ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также восемь реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 3800 единиц РСЗО, артиллерии и минометов. Истребитель Су-35 сбил два вертолета и один самолет украинских ВВС сил в Николаевской области, сообщили также в военном ведомстве.
Вокруг операции
Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине: "если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе".
Министр также подчеркнул, что "западные страны должны осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения, в качестве средств устрашения".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже не рассчитывает получить авиацию, но еще ожидает мощные системы противовоздушной обороны.
Тем временем СМИ передают о том, что ирландский премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл с визитом на Украину. Политик планирует встретиться с Владимиром Зеленским и обсудить поддержку Киева. Отмечается, что по прибытии на Украину Мартин также посетил населенный пункт Бородянка в Киевской области.