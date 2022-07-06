20:39 06.07.2022 (обновлено: 20:41 06.07.2022)
Российские войска освободили Харьковскую область почти на 20 процентов
Глава ВГА Ганчев: ВС России освободили около 20 процентов Харьковской области
© РИА Новости / Кирилл НортонРоссийский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Около 20% Харьковской области освобождено российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, на данный момент в составе Харьковской области, находящейся под контролем военно-гражданской администрации входит четыре района: Волчанский (административный центр в городе Волчанск), Изюмский (административный центр в городе Изюм), Купянский (административный центр в городе Купянск), Харьковский (административный центр в поселке Казачья Лопань).
"Точную цифру назвать сейчас сложно, так как линия фронта постоянно перемещается. Но если говорить о процентном соотношении, то могу сказать, что на данный момент освобождено пока около 20%", - сказал Ганчев.
Он отметил, что во всех освобожденных населенных пунктов области есть электро- и водоснабжение. По словам Ганчева, сложности есть только на линии соприкосновения, некоторые села продолжают обстреливать со стороны ВСУ. По его словам, украинская армия бьют целенаправленно по объектам инфраструктуры, подстанции, питающие города и поселки постоянно получают повреждения из-за обстрелов, та же ситуация и с водоснабжением. Он отметил, что проблему решают, помогает и Россия, например, на прошлой неделе, например, "Россети" доставили в Харьковскую область 167 тонн гуманитарной помощи, нацеленной на подготовку электросетей к зимнему периоду.