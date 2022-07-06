https://ria.ru/20220706/spetsoperatsiya-1800801931.html

Российские войска освободили Харьковскую область почти на 20 процентов

Российские войска освободили Харьковскую область почти на 20 процентов - РИА Новости, 06.07.2022

Российские войска освободили Харьковскую область почти на 20 процентов

Около 20% Харьковской области освобождено российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T20:39

2022-07-06T20:39

2022-07-06T20:41

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

вооруженные силы украины

волчанск

изюм (город)

россети

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Около 20% Харьковской области освобождено российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.По его словам, на данный момент в составе Харьковской области, находящейся под контролем военно-гражданской администрации входит четыре района: Волчанский (административный центр в городе Волчанск), Изюмский (административный центр в городе Изюм), Купянский (административный центр в городе Купянск), Харьковский (административный центр в поселке Казачья Лопань).Он отметил, что во всех освобожденных населенных пунктов области есть электро- и водоснабжение. По словам Ганчева, сложности есть только на линии соприкосновения, некоторые села продолжают обстреливать со стороны ВСУ. По его словам, украинская армия бьют целенаправленно по объектам инфраструктуры, подстанции, питающие города и поселки постоянно получают повреждения из-за обстрелов, та же ситуация и с водоснабжением. Он отметил, что проблему решают, помогает и Россия, например, на прошлой неделе, например, "Россети" доставили в Харьковскую область 167 тонн гуманитарной помощи, нацеленной на подготовку электросетей к зимнему периоду.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

изюм (город)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск, изюм (город), россети