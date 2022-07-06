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Российские войска освободили Харьковскую область почти на 20 процентов - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/spetsoperatsiya-1800801931.html
Российские войска освободили Харьковскую область почти на 20 процентов
Российские войска освободили Харьковскую область почти на 20 процентов - РИА Новости, 06.07.2022
Российские войска освободили Харьковскую область почти на 20 процентов
Около 20% Харьковской области освобождено российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:39
2022-07-06T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
волчанск
изюм (город)
россети
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Около 20% Харьковской области освобождено российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.По его словам, на данный момент в составе Харьковской области, находящейся под контролем военно-гражданской администрации входит четыре района: Волчанский (административный центр в городе Волчанск), Изюмский (административный центр в городе Изюм), Купянский (административный центр в городе Купянск), Харьковский (административный центр в поселке Казачья Лопань).Он отметил, что во всех освобожденных населенных пунктов области есть электро- и водоснабжение. По словам Ганчева, сложности есть только на линии соприкосновения, некоторые села продолжают обстреливать со стороны ВСУ. По его словам, украинская армия бьют целенаправленно по объектам инфраструктуры, подстанции, питающие города и поселки постоянно получают повреждения из-за обстрелов, та же ситуация и с водоснабжением. Он отметил, что проблему решают, помогает и Россия, например, на прошлой неделе, например, "Россети" доставили в Харьковскую область 167 тонн гуманитарной помощи, нацеленной на подготовку электросетей к зимнему периоду.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
волчанск
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск, изюм (город), россети
20:39 06.07.2022 (обновлено: 20:41 06.07.2022)
 
Российские войска освободили Харьковскую область почти на 20 процентов

Глава ВГА Ганчев: ВС России освободили около 20 процентов Харьковской области

© РИА Новости / Кирилл НортонРоссийский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Около 20% Харьковской области освобождено российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, на данный момент в составе Харьковской области, находящейся под контролем военно-гражданской администрации входит четыре района: Волчанский (административный центр в городе Волчанск), Изюмский (административный центр в городе Изюм), Купянский (административный центр в городе Купянск), Харьковский (административный центр в поселке Казачья Лопань).
"Точную цифру назвать сейчас сложно, так как линия фронта постоянно перемещается. Но если говорить о процентном соотношении, то могу сказать, что на данный момент освобождено пока около 20%", - сказал Ганчев.
Он отметил, что во всех освобожденных населенных пунктов области есть электро- и водоснабжение. По словам Ганчева, сложности есть только на линии соприкосновения, некоторые села продолжают обстреливать со стороны ВСУ. По его словам, украинская армия бьют целенаправленно по объектам инфраструктуры, подстанции, питающие города и поселки постоянно получают повреждения из-за обстрелов, та же ситуация и с водоснабжением. Он отметил, что проблему решают, помогает и Россия, например, на прошлой неделе, например, "Россети" доставили в Харьковскую область 167 тонн гуманитарной помощи, нацеленной на подготовку электросетей к зимнему периоду.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВолчанскИзюм (город)Россети
 
 
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