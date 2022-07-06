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Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего собаку с балкона

Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего собаку с балкона - РИА Новости, 06.07.2022

Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего собаку с балкона

Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего с балкона на четвертом этаже собаку, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:35

2022-07-06T12:35

2022-07-06T12:35

животные

волгоград

происшествия

волгоградская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

полиция

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ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего с балкона на четвертом этаже собаку, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области.По информации ведомства, накануне жительница Волгограда увидела, как какой-то мужчина выбросил с балкона на четвертом этаже собаку. Она отвезла животное к ветеринару, в клинике диагностировали множественные переломы. Женщина обратилась в полицию."В результате проведенных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний ранее судимый за кражу местный житель", - говорится в сообщении регионального главка МВД.Задержанный сообщил полицейским, что выбросил собаку из-за того, что животное, хозяйкой которого являлась его сестра, "нагадило на пол в квартире". По данным ведомства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "жестокое обращение с животными".

https://ria.ru/20220704/taksa-1800145797.html

https://ria.ru/20220701/shtrafy-1799442814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

животные, волгоград, происшествия, волгоградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция