Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего собаку с балкона - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/sobaka-1800647263.html
Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего собаку с балкона
Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего собаку с балкона - РИА Новости, 06.07.2022
Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего собаку с балкона
Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего с балкона на четвертом этаже собаку, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:35
2022-07-06T12:35
животные
волгоград
происшествия
волгоградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
полиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего с балкона на четвертом этаже собаку, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области.По информации ведомства, накануне жительница Волгограда увидела, как какой-то мужчина выбросил с балкона на четвертом этаже собаку. Она отвезла животное к ветеринару, в клинике диагностировали множественные переломы. Женщина обратилась в полицию."В результате проведенных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний ранее судимый за кражу местный житель", - говорится в сообщении регионального главка МВД.Задержанный сообщил полицейским, что выбросил собаку из-за того, что животное, хозяйкой которого являлась его сестра, "нагадило на пол в квартире". По данным ведомства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "жестокое обращение с животными".
https://ria.ru/20220704/taksa-1800145797.html
https://ria.ru/20220701/shtrafy-1799442814.html
волгоград
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
животные, волгоград, происшествия, волгоградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция
12:35 06.07.2022
 
Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего собаку с балкона

Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего собаку с балкона четвертого этажа

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего с балкона на четвертом этаже собаку, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области.
По информации ведомства, накануне жительница Волгограда увидела, как какой-то мужчина выбросил с балкона на четвертом этаже собаку. Она отвезла животное к ветеринару, в клинике диагностировали множественные переломы. Женщина обратилась в полицию.
Жительница Тюмени бросила больную таксу в ветклинике. Кадры с камеры наблюдения
4 июля, 16:31
Тюменская клиника позаботится о таксе-инвалиде, которую бросила хозяйка
"В результате проведенных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний ранее судимый за кражу местный житель", - говорится в сообщении регионального главка МВД.
Задержанный сообщил полицейским, что выбросил собаку из-за того, что животное, хозяйкой которого являлась его сестра, "нагадило на пол в квартире". По данным ведомства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "жестокое обращение с животными".
Собака - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 02:15
Юрист объяснил, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного
 
ЖивотныеВолгоградПроисшествияВолгоградская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Полиция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала