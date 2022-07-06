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Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего собаку с балкона
Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего собаку с балкона - РИА Новости, 06.07.2022
Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего собаку с балкона
Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего с балкона на четвертом этаже собаку, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:35
2022-07-06T12:35
2022-07-06T12:35
животные
волгоград
происшествия
волгоградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
полиция
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ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего с балкона на четвертом этаже собаку, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области.По информации ведомства, накануне жительница Волгограда увидела, как какой-то мужчина выбросил с балкона на четвертом этаже собаку. Она отвезла животное к ветеринару, в клинике диагностировали множественные переломы. Женщина обратилась в полицию."В результате проведенных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний ранее судимый за кражу местный житель", - говорится в сообщении регионального главка МВД.Задержанный сообщил полицейским, что выбросил собаку из-за того, что животное, хозяйкой которого являлась его сестра, "нагадило на пол в квартире". По данным ведомства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "жестокое обращение с животными".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, волгоград, происшествия, волгоградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция
Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего собаку с балкона
Полиция задержала жителя Волгограда, выбросившего собаку с балкона четвертого этажа