https://ria.ru/20220706/shtraf-1800810383.html
WhatsApp, Spotify и Snapchat грозят штрафы за отказ локализовать данные
WhatsApp, Spotify и Snapchat грозят штрафы за отказ локализовать данные - РИА Новости, 06.07.2022
WhatsApp, Spotify и Snapchat грозят штрафы за отказ локализовать данные
Мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит протокол в отношении компании WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян, ей грозит штраф до 18... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T21:44
2022-07-06T21:44
2022-07-06T22:21
технологии
россия
whatsapp inc.
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит протокол в отношении компании WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян, ей грозит штраф до 18 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором <...> Заседание назначено на 28 июня в 10:30", — заявила собеседница агентства.Кроме того, суд зарегистрировал протоколы в отношении музыкального сервиса Spotify и компании Snap (владелец приложения Snapchat) по статье об отказе локализовать данные россиян. Их могут обязать выплатить штрафы до шести миллионов рублей.Согласно законодательству, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на ее территории.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, whatsapp inc., происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
21:44 06.07.2022 (обновлено: 22:21 06.07.2022)
WhatsApp, Spotify и Snapchat грозят штрафы за отказ локализовать данные
WhatsApp, Spotify и Snapchat грозят штрафы за отказ локализовать данные россиян