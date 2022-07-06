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Госдума разрешила предпринимателям уплачивать штраф со скидкой 50 процентов - РИА Новости, 06.07.2022
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Госдума разрешила предпринимателям уплачивать штраф со скидкой 50 процентов
Госдума разрешила предпринимателям уплачивать штраф со скидкой 50 процентов - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума разрешила предпринимателям уплачивать штраф со скидкой 50 процентов
Госдума приняла закон, направленный на либерализацию административной ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, в частности он РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:19
2022-07-06T14:19
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство юстиции рф (минюст россии)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
россия
госдума рф
экономика
бизнес
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на либерализацию административной ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, в частности он позволяет в течение 20 дней со дня вынесения постановления уплатить штраф со скидкой в 50% за любое административное правонарушение, выявленное в ходе контрольно-надзорных мероприятий.Реализация закона позволит существенно снизить административную нагрузку на бизнес и нивелировать воздействие экономических санкций на российское предпринимательское сообщество, считает Минюст России.Помимо этого, в случае предотвращения вредных последствий правонарушения либо добровольного возмещения или устранения причиненного ущерба, правонарушитель сможет уплатить штраф в минимальном размере. Кроме того, с одного до шести месяцев увеличивается отсрочка исполнения постановления о назначении административного штрафа, административного ареста, лишения специального права, принудительного выдворения за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства.Также документ распространяет на всех правонарушителей правило о замене штрафа предупреждением за впервые совершенные правонарушения, выявленные в ходе государственного контроля. Сейчас эта норма действует только в отношении малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций. Одновременно закрепляется возможность участия уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ в качестве защитника по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности.В то же время закон позволит ФАС России без проведения контрольно-надзорных мероприятий возбуждать административные дела за нарушение субъектами естественных монополий правил недискриминационного доступа и порядка подключения к нефтепроводам, газораспределительным, электрическим, тепловым сетям и т.д. Это произойдет, если в поступивших в антимонопольный орган материалах, сообщениях, заявлениях достаточно данных, указывающих на нарушение.Без проведения таких мероприятий будут возбуждаться и дела о подобных нарушениях в случае непредставления Ростехнадзору сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
https://ria.ru/20220705/zakon-1800432196.html
https://ria.ru/20220629/kollektory-1798984984.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия, госдума рф, экономика, бизнес
14:19 06.07.2022
 
Госдума разрешила предпринимателям уплачивать штраф со скидкой 50 процентов

Госдума разрешила предпринимателям уплачивать штраф со скидкой 50% в течение 20 дней

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на либерализацию административной ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, в частности он позволяет в течение 20 дней со дня вынесения постановления уплатить штраф со скидкой в 50% за любое административное правонарушение, выявленное в ходе контрольно-надзорных мероприятий.
Реализация закона позволит существенно снизить административную нагрузку на бизнес и нивелировать воздействие экономических санкций на российское предпринимательское сообщество, считает Минюст России.
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Госдума снизила административные штрафы для участников внешней торговли
Помимо этого, в случае предотвращения вредных последствий правонарушения либо добровольного возмещения или устранения причиненного ущерба, правонарушитель сможет уплатить штраф в минимальном размере. Кроме того, с одного до шести месяцев увеличивается отсрочка исполнения постановления о назначении административного штрафа, административного ареста, лишения специального права, принудительного выдворения за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства.
Также документ распространяет на всех правонарушителей правило о замене штрафа предупреждением за впервые совершенные правонарушения, выявленные в ходе государственного контроля. Сейчас эта норма действует только в отношении малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций. Одновременно закрепляется возможность участия уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ в качестве защитника по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности.
В то же время закон позволит ФАС России без проведения контрольно-надзорных мероприятий возбуждать административные дела за нарушение субъектами естественных монополий правил недискриминационного доступа и порядка подключения к нефтепроводам, газораспределительным, электрическим, тепловым сетям и т.д. Это произойдет, если в поступивших в антимонопольный орган материалах, сообщениях, заявлениях достаточно данных, указывающих на нарушение.
Без проведения таких мероприятий будут возбуждаться и дела о подобных нарушениях в случае непредставления Ростехнадзору сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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