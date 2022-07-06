https://ria.ru/20220706/shtraf-1800554804.html

Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать во дворе дома

Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать во дворе дома - РИА Новости, 06.07.2022

Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать во дворе дома

Как в любом общественном месте, во дворе многоквартирного дома существуют свои правила поведения. Например, нельзя курить и употреблять алкоголь в местах общего РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T01:15

2022-07-06T01:15

2022-07-06T01:15

общество

россия

елена кудерко

авто

жилье

штрафы

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Как в любом общественном месте, во дворе многоквартирного дома существуют свои правила поведения. Например, нельзя курить и употреблять алкоголь в местах общего пользования. Штраф для нарушителей этого правила — 50-100 рублей и в три раза выше, если действия совершались на детской площадке, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Мыть и чинить машины во дворе многоквартирного дома запрещено — штраф для нарушителей составит 3-4,5 тысячи рублей. За парковку на проезжей части внутридомового пространства, если авто мешает вывозу мусора, можно получить штраф от одной до трех тысяч рублей.Если же если автомобиль частный, штраф составит не более пяти тысяч рублей, уточнила она.Штраф грозит тем, кто выгуливает крупных собак без поводка и намордника и допускает загрязнение животными придомовой территории. И даже клумбы с цветами, высаженные без согласования с инстанциями могут оказаться нарушением, заключила юрист.

https://realty.ria.ru/20220623/kvartira-1797444000.html

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общество, россия, елена кудерко, авто, жилье, штрафы