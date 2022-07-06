Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать во дворе дома
Юрист Кудерко: за мытье машины во дворе дома грозит штраф в размере 3-4,5 тысячи рублей
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМногоэтажные жилые дома по улице Судостроительная в районе Нагатинский Затон Южного административного округа Москвы, предназначенные для переселения участников программы реновации
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Как в любом общественном месте, во дворе многоквартирного дома существуют свои правила поведения. Например, нельзя курить и употреблять алкоголь в местах общего пользования. Штраф для нарушителей этого правила — 50-100 рублей и в три раза выше, если действия совершались на детской площадке, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
Мыть и чинить машины во дворе многоквартирного дома запрещено — штраф для нарушителей составит 3-4,5 тысячи рублей. За парковку на проезжей части внутридомового пространства, если авто мешает вывозу мусора, можно получить штраф от одной до трех тысяч рублей.
“Самый высокий размер штрафа — от ста до двухсот тысяч рублей — придется заплатить компании, сотрудник которой оставил служебную машину на детской площадке”, — пояснила Кудерко.
Если же если автомобиль частный, штраф составит не более пяти тысяч рублей, уточнила она.
Штраф грозит тем, кто выгуливает крупных собак без поводка и намордника и допускает загрязнение животными придомовой территории. И даже клумбы с цветами, высаженные без согласования с инстанциями могут оказаться нарушением, заключила юрист.