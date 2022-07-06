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Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать во дворе дома - РИА Новости, 06.07.2022
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Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать во дворе дома
Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать во дворе дома - РИА Новости, 06.07.2022
Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать во дворе дома
Как в любом общественном месте, во дворе многоквартирного дома существуют свои правила поведения. Например, нельзя курить и употреблять алкоголь в местах общего РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T01:15
2022-07-06T01:15
общество
россия
елена кудерко
авто
жилье
штрафы
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Как в любом общественном месте, во дворе многоквартирного дома существуют свои правила поведения. Например, нельзя курить и употреблять алкоголь в местах общего пользования. Штраф для нарушителей этого правила — 50-100 рублей и в три раза выше, если действия совершались на детской площадке, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Мыть и чинить машины во дворе многоквартирного дома запрещено — штраф для нарушителей составит 3-4,5 тысячи рублей. За парковку на проезжей части внутридомового пространства, если авто мешает вывозу мусора, можно получить штраф от одной до трех тысяч рублей.Если же если автомобиль частный, штраф составит не более пяти тысяч рублей, уточнила она.Штраф грозит тем, кто выгуливает крупных собак без поводка и намордника и допускает загрязнение животными придомовой территории. И даже клумбы с цветами, высаженные без согласования с инстанциями могут оказаться нарушением, заключила юрист.
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общество, россия, елена кудерко, авто, жилье, штрафы
01:15 06.07.2022
 
Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать во дворе дома

Юрист Кудерко: за мытье машины во дворе дома грозит штраф в размере 3-4,5 тысячи рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМногоэтажные жилые дома по улице Судостроительная в районе Нагатинский Затон Южного административного округа Москвы, предназначенные для переселения участников программы реновации
Многоэтажные жилые дома по улице Судостроительная в районе Нагатинский Затон Южного административного округа Москвы, предназначенные для переселения участников программы реновации - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Как в любом общественном месте, во дворе многоквартирного дома существуют свои правила поведения. Например, нельзя курить и употреблять алкоголь в местах общего пользования. Штраф для нарушителей этого правила — 50-100 рублей и в три раза выше, если действия совершались на детской площадке, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
Мыть и чинить машины во дворе многоквартирного дома запрещено — штраф для нарушителей составит 3-4,5 тысячи рублей. За парковку на проезжей части внутридомового пространства, если авто мешает вывозу мусора, можно получить штраф от одной до трех тысяч рублей.
“Самый высокий размер штрафа — от ста до двухсот тысяч рублей — придется заплатить компании, сотрудник которой оставил служебную машину на детской площадке”, — пояснила Кудерко.
Если же если автомобиль частный, штраф составит не более пяти тысяч рублей, уточнила она.
Штраф грозит тем, кто выгуливает крупных собак без поводка и намордника и допускает загрязнение животными придомовой территории. И даже клумбы с цветами, высаженные без согласования с инстанциями могут оказаться нарушением, заключила юрист.
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ОбществоРоссияЕлена КудеркоАвтоЖильеШтрафы
 
 
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