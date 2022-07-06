https://ria.ru/20220706/shpitsbergen-1800701608.html

Норвегия пропустила контейнеры для Шпицбергена через границу

Норвегия пропустила контейнеры для Шпицбергена через границу - РИА Новости, 06.07.2022

Норвегия пропустила контейнеры для Шпицбергена через границу

Власти Норвегии пропустили на Шпицберген контейнеры с продуктами и оборудованием для российских поселений после длительного простоя на границе, сообщила... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:26

2022-07-06T15:26

2022-07-06T19:03

шпицберген

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МУРМАНСК, 6 июл — РИА Новости. Власти Норвегии пропустили на Шпицберген контейнеры с продуктами и оборудованием для российских поселений после длительного простоя на границе, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на МИД королевства."Два контейнера с содержимым для Баренцбурга находятся на борту норвежского судна, которое направляется в Лонгйир (столица Шпицбергена)", — уточнила представитель министерства Ане Лунде.Норвежские грузовики 2 июля забрали грузы из Стурскуга и перевезли в Тромсё, где 5 июля контейнеры погрузили на судно для перевозки к Шпицбергену по морю.По словам Лунде, задержка была связана не с попыткой остановить поставки, а с введенными санкциями. Она добавила, что такое решение стало результатом "обычных контактов" на уровне посольств.Как пояснила Лунде, решение не связано с тем, что в Москве подняли вопрос о договоре между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море."Мы были озабочены тем, чтобы люди в Баренцбурге были обеспечены всем необходимым", — заключила дипломат.В свою очередь, генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин рассказал РИА Новости, что в дальнейшем грузы для Баренцбурга будут доставлять не российские, а норвежские перевозчики, которым не нужно на это разрешение властей.Он добавил, что отправленные контейнеры прибудут на место 8 июля, ситуация с остальными в скором времени решится.В конце апреля Осло ввел ограничения для российских автоперевозчиков. Это привело к блокированию на границе критически важных товаров для поселений на Шпицбергене.Позднее Норвегия отклонила заявку на пропуск грузов для российских поселков на архипелаге. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что своим решением норвежские власти нарушили Парижский договор 1920 года, по которому стороны признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но на условии, что ввоз грузов ограничиваться не будет.Накануне председатель Думы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государства — участники договора, к которым относится и Россия, получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод. В 1947 году парламент Норвегии признал, что СССР имеет особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России.

https://ria.ru/20220705/norvegiya-1800487370.html

https://ria.ru/20220706/shpitsbergen-1800562862.html

https://ria.ru/20220705/dogovor-1800360922.html

шпицберген

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

шпицберген