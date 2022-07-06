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Шольц объявил о начале обучения украинской армии использованию РСЗО MARS 2 - РИА Новости, 06.07.2022
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Шольц объявил о начале обучения украинской армии использованию РСЗО MARS 2
Шольц объявил о начале обучения украинской армии использованию РСЗО MARS 2 - РИА Новости, 06.07.2022
Шольц объявил о начале обучения украинской армии использованию РСЗО MARS 2
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что обучение украинских военных использованию ракетных систем залпового огня Mars 2 уже началось. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:44
2022-07-06T16:54
в мире
украина
германия
олаф шольц
кристина ламбрехт
сергей лавров
россия
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что обучение украинских военных использованию ракетных систем залпового огня Mars 2 уже началось.Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия поставит обещанные Украине три реактивные системы залпового огня Mars 2 в июле или августе после того, как украинские войска пройдут обучение.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220513/sholts-1788454237.html
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в мире, украина, германия, олаф шольц, кристина ламбрехт, сергей лавров, россия
16:44 06.07.2022 (обновлено: 16:54 06.07.2022)
 
Шольц объявил о начале обучения украинской армии использованию РСЗО MARS 2

Шольц: обучение украинских военных использованию РСЗО MARS 2 уже началось

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что обучение украинских военных использованию ракетных систем залпового огня Mars 2 уже началось.
Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия поставит обещанные Украине три реактивные системы залпового огня Mars 2 в июле или августе после того, как украинские войска пройдут обучение.
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Шольц заявил, что Германия не примет мир, "навязанный" Украине Россией
"Вы знаете, что мы приняли решение, что мы совместно с Великобританией, США поставим системы РСЗО Украине. Здесь уже началось обучение. То же касается БМП Gepard, которые способны защищать войска от нападений с воздуха", - заявил Шольц, отвечая на вопросы депутатов в бундестаге.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаГерманияОлаф ШольцКристина ЛамбрехтСергей ЛавровРоссия
 
 
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