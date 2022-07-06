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Семья Шатунова объявила конкурс на создание памятника певцу - РИА Новости, 06.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220706/shatunov-1800604359.html
Семья Шатунова объявила конкурс на создание памятника певцу
Семья Шатунова объявила конкурс на создание памятника певцу - РИА Новости, 06.07.2022
Семья Шатунова объявила конкурс на создание памятника певцу
Семья Юрия Шатунова и его директор Аркадий Кудряшов объявили конкурс на создание монументального памятника певцу, написали на официальном сайте солиста. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:58
2022-07-06T10:58
шоубиз
знаменитости
юрий шатунов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Семья Юрия Шатунова и его директор Аркадий Кудряшов объявили конкурс на создание монументального памятника певцу, написали на официальном сайте солиста.На сайте также отметили, что в скором времени будет объявлен сбор средств на оплату работ по изготовлению монумента.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
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знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес
10:58 06.07.2022
 
Семья Шатунова объявила конкурс на создание памятника певцу

Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника на Троекуровском кладбище

© Фото : официальный сайт Юрия ШатуноваЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : официальный сайт Юрия Шатунова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Семья Юрия Шатунова и его директор Аркадий Кудряшов объявили конкурс на создание монументального памятника певцу, написали на официальном сайте солиста.

"Семья Юрия Шатунова объявляет конкурс на создание монументального памятника артисту, который установят на его могиле на Троекуровском кладбище", – говорится в сообщении.

На сайте также отметили, что в скором времени будет объявлен сбор средств на оплату работ по изготовлению монумента.

"Вскоре на сайте будет объявлен сбор средств на оплату памятника и сопутствующих расходов. Об этом будет сообщено дополнительно. На данный момент никаких сборов средств не производится. Остерегайтесь мошенников!" – добавили в сообщении.

Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
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