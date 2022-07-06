Семья Шатунова объявила конкурс на создание памятника певцу
Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника на Троекуровском кладбище
© Фото : официальный сайт Юрия ШатуноваЮрий Шатунов
© Фото : официальный сайт Юрия Шатунова
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Семья Юрия Шатунова и его директор Аркадий Кудряшов объявили конкурс на создание монументального памятника певцу, написали на официальном сайте солиста.
"Семья Юрия Шатунова объявляет конкурс на создание монументального памятника артисту, который установят на его могиле на Троекуровском кладбище", – говорится в сообщении.
На сайте также отметили, что в скором времени будет объявлен сбор средств на оплату работ по изготовлению монумента.
"Вскоре на сайте будет объявлен сбор средств на оплату памятника и сопутствующих расходов. Об этом будет сообщено дополнительно. На данный момент никаких сборов средств не производится. Остерегайтесь мошенников!" – добавили в сообщении.
Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.