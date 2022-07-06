https://ria.ru/20220706/shatunov-1800604359.html

Семья Шатунова объявила конкурс на создание памятника певцу

Семья Шатунова объявила конкурс на создание памятника певцу - РИА Новости, 06.07.2022

Семья Шатунова объявила конкурс на создание памятника певцу

Семья Юрия Шатунова и его директор Аркадий Кудряшов объявили конкурс на создание монументального памятника певцу, написали на официальном сайте солиста. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:58

2022-07-06T10:58

2022-07-06T10:58

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Семья Юрия Шатунова и его директор Аркадий Кудряшов объявили конкурс на создание монументального памятника певцу, написали на официальном сайте солиста.На сайте также отметили, что в скором времени будет объявлен сбор средств на оплату работ по изготовлению монумента.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

https://ria.ru/20220706/razin-1800585900.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес