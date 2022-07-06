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В Кузбассе подняли из шахты тело одного из погибших горняков - РИА Новости, 06.07.2022
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В Кузбассе подняли из шахты тело одного из погибших горняков
В Кузбассе подняли из шахты тело одного из погибших горняков - РИА Новости, 06.07.2022
В Кузбассе подняли из шахты тело одного из погибших горняков
Спасатели подняли на поверхность тело одного из двух погибших горняков на шахте "Распадская- Коксовая" в Кузбассе, где во вторник произошло обрушение породы,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T05:12
2022-07-06T05:15
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность тело одного из двух погибших горняков на шахте "Распадская- Коксовая" в Кузбассе, где во вторник произошло обрушение породы, сообщили РИА Новости в администрации города Междуреченска.По данным МЧС, после обрушения породы из шахты "Распадская-Коксовая" вывели на поверхность 188 горняков из 190.
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:12 06.07.2022 (обновлено: 05:15 06.07.2022)
 
В Кузбассе подняли из шахты тело одного из погибших горняков

В Кузбассе подняли на поверхность и опознали тело одного из погибших горняков

© РИА Новости / Руслан КривобокКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Каски рабочих. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность тело одного из двух погибших горняков на шахте "Распадская- Коксовая" в Кузбассе, где во вторник произошло обрушение породы, сообщили РИА Новости в администрации города Междуреченска.
"Тело одного горняка подняли на поверхность, горняка опознали. Поисково-спасательная операция продолжается", – сообщили в администрации.
По данным МЧС, после обрушения породы из шахты "Распадская-Коксовая" вывели на поверхность 188 горняков из 190.
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ПроисшествияКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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