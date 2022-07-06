https://ria.ru/20220706/shakhta-1800564869.html

В Кузбассе подняли из шахты тело одного из погибших горняков

В Кузбассе подняли из шахты тело одного из погибших горняков - РИА Новости, 06.07.2022

В Кузбассе подняли из шахты тело одного из погибших горняков

Спасатели подняли на поверхность тело одного из двух погибших горняков на шахте "Распадская- Коксовая" в Кузбассе, где во вторник произошло обрушение породы,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T05:12

2022-07-06T05:12

2022-07-06T05:15

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность тело одного из двух погибших горняков на шахте "Распадская- Коксовая" в Кузбассе, где во вторник произошло обрушение породы, сообщили РИА Новости в администрации города Междуреченска.По данным МЧС, после обрушения породы из шахты "Распадская-Коксовая" вывели на поверхность 188 горняков из 190.

https://ria.ru/20220512/shakhta-1788131109.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)