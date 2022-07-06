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Житель Подмосковья бросил самокат в подростка на велосипеде - РИА Новости, 06.07.2022
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Житель Подмосковья бросил самокат в подростка на велосипеде
Житель Подмосковья бросил самокат в подростка на велосипеде - РИА Новости, 06.07.2022
Житель Подмосковья бросил самокат в подростка на велосипеде
Мужчина в Видном бросил самокат в 18-летнего парня, которому потребовалась помощь медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. Ранее в РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:55
2022-07-06T16:55
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мужчина в Видном бросил самокат в 18-летнего парня, которому потребовалась помощь медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. Ранее в СМИ появилось видео, на котором мужчина бросает самокат в парня, который проезжал мимо на велосипеде, тот упал.По данным полиции, инцидент произошел 4 июля в Ленинском городском округе Подмосковья. В полицию обратился местный житель, которому нанесли телесные повреждения."Полицейскими предварительно установлено, что 4 июля на одной из спортивных площадок, расположенных на Советской улице, неизвестный мужчина бросил самокат в 18-летнего заявителя", - рассказали в пресс-службе. Собеседник агентства добавил, что пострадавший с телесными повреждениями обратился в медучреждение, где ему была оказана необходимая помощь. О судьбе обидчика и причинах конфликта не сообщается.
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:55 06.07.2022
 
Житель Подмосковья бросил самокат в подростка на велосипеде

Житель подмосковного Видного бросил самокат в подростка, проехавшего мимо на велосипеде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мужчина в Видном бросил самокат в 18-летнего парня, которому потребовалась помощь медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. Ранее в СМИ появилось видео, на котором мужчина бросает самокат в парня, который проезжал мимо на велосипеде, тот упал.
По данным полиции, инцидент произошел 4 июля в Ленинском городском округе Подмосковья. В полицию обратился местный житель, которому нанесли телесные повреждения.
"Полицейскими предварительно установлено, что 4 июля на одной из спортивных площадок, расположенных на Советской улице, неизвестный мужчина бросил самокат в 18-летнего заявителя", - рассказали в пресс-службе. Собеседник агентства добавил, что пострадавший с телесными повреждениями обратился в медучреждение, где ему была оказана необходимая помощь. О судьбе обидчика и причинах конфликта не сообщается.
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