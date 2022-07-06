https://ria.ru/20220706/samokat-1800740441.html

Житель Подмосковья бросил самокат в подростка на велосипеде

Житель Подмосковья бросил самокат в подростка на велосипеде - РИА Новости, 06.07.2022

Житель Подмосковья бросил самокат в подростка на велосипеде

Мужчина в Видном бросил самокат в 18-летнего парня, которому потребовалась помощь медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. Ранее в РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:55

2022-07-06T16:55

2022-07-06T16:55

происшествия

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мужчина в Видном бросил самокат в 18-летнего парня, которому потребовалась помощь медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. Ранее в СМИ появилось видео, на котором мужчина бросает самокат в парня, который проезжал мимо на велосипеде, тот упал.По данным полиции, инцидент произошел 4 июля в Ленинском городском округе Подмосковья. В полицию обратился местный житель, которому нанесли телесные повреждения."Полицейскими предварительно установлено, что 4 июля на одной из спортивных площадок, расположенных на Советской улице, неизвестный мужчина бросил самокат в 18-летнего заявителя", - рассказали в пресс-службе. Собеседник агентства добавил, что пострадавший с телесными повреждениями обратился в медучреждение, где ему была оказана необходимая помощь. О судьбе обидчика и причинах конфликта не сообщается.

https://ria.ru/20220527/shkolnik-1791016867.html

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)