https://ria.ru/20220706/samokat-1800740441.html
Житель Подмосковья бросил самокат в подростка на велосипеде
Житель Подмосковья бросил самокат в подростка на велосипеде - РИА Новости, 06.07.2022
Житель Подмосковья бросил самокат в подростка на велосипеде
Мужчина в Видном бросил самокат в 18-летнего парня, которому потребовалась помощь медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. Ранее в РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:55
2022-07-06T16:55
2022-07-06T16:55
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мужчина в Видном бросил самокат в 18-летнего парня, которому потребовалась помощь медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. Ранее в СМИ появилось видео, на котором мужчина бросает самокат в парня, который проезжал мимо на велосипеде, тот упал.По данным полиции, инцидент произошел 4 июля в Ленинском городском округе Подмосковья. В полицию обратился местный житель, которому нанесли телесные повреждения."Полицейскими предварительно установлено, что 4 июля на одной из спортивных площадок, расположенных на Советской улице, неизвестный мужчина бросил самокат в 18-летнего заявителя", - рассказали в пресс-службе. Собеседник агентства добавил, что пострадавший с телесными повреждениями обратился в медучреждение, где ему была оказана необходимая помощь. О судьбе обидчика и причинах конфликта не сообщается.
https://ria.ru/20220527/shkolnik-1791016867.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Житель Подмосковья бросил самокат в подростка на велосипеде
Житель подмосковного Видного бросил самокат в подростка, проехавшего мимо на велосипеде
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мужчина в Видном бросил самокат в 18-летнего парня, которому потребовалась помощь медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. Ранее в СМИ появилось видео, на котором мужчина бросает самокат в парня, который проезжал мимо на велосипеде, тот упал.
По данным полиции, инцидент произошел 4 июля в Ленинском городском округе Подмосковья
. В полицию обратился местный житель, которому нанесли телесные повреждения.
"Полицейскими предварительно установлено, что 4 июля на одной из спортивных площадок, расположенных на Советской улице, неизвестный мужчина бросил самокат в 18-летнего заявителя", - рассказали в пресс-службе. Собеседник агентства добавил, что пострадавший с телесными повреждениями обратился в медучреждение, где ему была оказана необходимая помощь. О судьбе обидчика и причинах конфликта не сообщается.