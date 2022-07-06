Le Figaro назвала рубль самой успешной валютой в мире
Le Figaro назвала рубль самой успешной валютой на планете на данный момент
Рубль. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рубль на фоне того, что с начала года он на 45-50% укрепился по отношению к евро и доллару, можно считать самой успешной валютой, пишет Le Figaro.
"Рубль стал "островком процветания в океане финансовой нестабильности" и самой успешной валютой планеты", — говорится в публикации.
Вчера, 01:16Финансист оценил курс рубля
В статье отмечается, что такие результаты - это заслуга главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Автор статьи напоминает, что ее очень уважают коллеги и на Западе, и в Азии, в частности, за то, как она смогла справиться с кризисом рубля 2014 года. И в этот раз, по мнению журналиста, она действовала профессионально: повысила ключевую ставку, ввела меры в отношении обмена валют.
По его мнению, между Россией и Европой идет экономическая война, и сильный рубль дает Москве неоспоримое преимущество, при этом ЕС находится в западне, так как снижение стоимости евро на 1% делает импорт дороже на 0,3% в год, что отображается на индексе потребительских цен.
По его мнению, между Россией и Европой идет экономическая война, и сильный рубль дает Москве неоспоримое преимущество, при этом ЕС находится в западне, так как снижение стоимости евро на 1% делает импорт дороже на 0,3% в год, что отображается на индексе потребительских цен.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.