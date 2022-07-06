https://ria.ru/20220706/rubl-1800742383.html

Le Figaro назвала рубль самой успешной валютой в мире

Le Figaro назвала рубль самой успешной валютой в мире - РИА Новости, 06.07.2022

Le Figaro назвала рубль самой успешной валютой в мире

Рубль на фоне того, что с начала года он на 45-50% укрепился по отношению к евро и доллару, можно считать самой успешной валютой, пишет Le Figaro. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:02

2022-07-06T17:02

2022-07-06T17:02

экономика

эльвира набиуллина

россия

евросоюз

москва

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рубль на фоне того, что с начала года он на 45-50% укрепился по отношению к евро и доллару, можно считать самой успешной валютой, пишет Le Figaro."Рубль стал "островком процветания в океане финансовой нестабильности" и самой успешной валютой планеты", — говорится в публикации. В статье отмечается, что такие результаты - это заслуга главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Автор статьи напоминает, что ее очень уважают коллеги и на Западе, и в Азии, в частности, за то, как она смогла справиться с кризисом рубля 2014 года. И в этот раз, по мнению журналиста, она действовала профессионально: повысила ключевую ставку, ввела меры в отношении обмена валют. По его мнению, между Россией и Европой идет экономическая война, и сильный рубль дает Москве неоспоримое преимущество, при этом ЕС находится в западне, так как снижение стоимости евро на 1% делает импорт дороже на 0,3% в год, что отображается на индексе потребительских цен. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220706/kurs-1800558900.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, эльвира набиуллина, россия, евросоюз, москва