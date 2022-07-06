Рейтинг@Mail.ru
Le Figaro назвала рубль самой успешной валютой в мире - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/rubl-1800742383.html
Le Figaro назвала рубль самой успешной валютой в мире
Le Figaro назвала рубль самой успешной валютой в мире - РИА Новости, 06.07.2022
Le Figaro назвала рубль самой успешной валютой в мире
Рубль на фоне того, что с начала года он на 45-50% укрепился по отношению к евро и доллару, можно считать самой успешной валютой, пишет Le Figaro. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:02
2022-07-06T17:02
экономика
эльвира набиуллина
россия
евросоюз
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рубль на фоне того, что с начала года он на 45-50% укрепился по отношению к евро и доллару, можно считать самой успешной валютой, пишет Le Figaro."Рубль стал "островком процветания в океане финансовой нестабильности" и самой успешной валютой планеты", — говорится в публикации. В статье отмечается, что такие результаты - это заслуга главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Автор статьи напоминает, что ее очень уважают коллеги и на Западе, и в Азии, в частности, за то, как она смогла справиться с кризисом рубля 2014 года. И в этот раз, по мнению журналиста, она действовала профессионально: повысила ключевую ставку, ввела меры в отношении обмена валют. По его мнению, между Россией и Европой идет экономическая война, и сильный рубль дает Москве неоспоримое преимущество, при этом ЕС находится в западне, так как снижение стоимости евро на 1% делает импорт дороже на 0,3% в год, что отображается на индексе потребительских цен. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220706/kurs-1800558900.html
https://ria.ru/20220702/rubl-1799838760.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_931994098f62abd8825174f5340afdb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, россия, евросоюз, москва
17:02 06.07.2022
 
Le Figaro назвала рубль самой успешной валютой в мире

Le Figaro назвала рубль самой успешной валютой на планете на данный момент

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРубль
Рубль - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рубль на фоне того, что с начала года он на 45-50% укрепился по отношению к евро и доллару, можно считать самой успешной валютой, пишет Le Figaro.
"Рубль стал "островком процветания в океане финансовой нестабильности" и самой успешной валютой планеты", — говорится в публикации.
Российские рубли и купюра Европейского союза - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 01:16
Финансист оценил курс рубля
В статье отмечается, что такие результаты - это заслуга главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Автор статьи напоминает, что ее очень уважают коллеги и на Западе, и в Азии, в частности, за то, как она смогла справиться с кризисом рубля 2014 года. И в этот раз, по мнению журналиста, она действовала профессионально: повысила ключевую ставку, ввела меры в отношении обмена валют.

По его мнению, между Россией и Европой идет экономическая война, и сильный рубль дает Москве неоспоримое преимущество, при этом ЕС находится в западне, так как снижение стоимости евро на 1% делает импорт дороже на 0,3% в год, что отображается на индексе потребительских цен.
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 22:17
В США заявили о потрясающем укреплении рубля, несмотря на санкции
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЕвросоюзМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала