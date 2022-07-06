https://ria.ru/20220706/rubl-1800432438.html

Бюджет требует жертв. Как и насколько ослабят рубль

Бюджет требует жертв. Как и насколько ослабят рубль - РИА Новости, 06.07.2022

Бюджет требует жертв. Как и насколько ослабят рубль

Доллар пошел в рост — за день прибавил десять процентов, на Московской бирже стоит уже больше 64 рублей. Не отстает и евро: выше 66. Рынок заранее отыгрывает... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T08:00

2022-07-06T08:00

2022-07-06T14:23

экономика

цены на нефть

максим решетников

эльвира набиуллина

турция

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

газпром

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Ирина Красикова. Доллар пошел в рост — за день прибавил десять процентов, на Московской бирже стоит уже больше 64 рублей. Не отстает и евро: выше 66. Рынок заранее отыгрывает грядущие меры по ослаблению национальной валюты. В чем их смысл и добьются ли в правительстве того, чего хотят, — в материале РИА Новости.Все средства хорошиВ марте доллар взлетал и до 120 рублей. А в конце июня упал до 50 — минимум семи лет. Евро — до 52.Однако с прошлой недели российская валюта сдает позиции. Дешевеет в ожидании жестких мер по стабилизации курса, поясняют аналитики.Слишком сильный рубль — проблема для отечественной экономики, не скрывают власти. Страдает бюджет, основной доход которого складывается из налогов на поставки за рубеж. Снижается выручка экспортеров — соответственно, меньше денег в казне.Укрепление на один рубль обходится государству в сумму от 130 до 200 миллиардов.Еще несколько месяцев, и многим предприятиям придется сократить производство, предупреждает министр экономического развития Максим Решетников.Первый вице-премьер Андрей Белоусов в середине июня называл комфортным для российской промышленности курс от 70 до 80 рублей за доллар. "Пятьдесят пять — шестьдесят — это слишком. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок", — считает чиновник.Ситуация усугубляется тем, что после блокировки половины международных резервов, у ЦБ связаны руки. Раньше регулятор покупал или продавал валюту, чтобы сгладить колебания на рынке. Теперь такой возможности нет.Поэтому в правительстве ломают голову: как обуздать чересчур укрепившийся рубль.Минфин готов пустить в ход "тяжелую артиллерию" — нефтегазовые сверхдоходы.Глава ведомства Антон Силуанов предлагает на эти средства скупить валюту "дружественных стран". "Не долларом единым", как говорится. Другими словами, планируют модифицировать бюджетное правило, которое приостановили до конца года. По всей видимости, ставку делают на более-менее ликвидный китайский юань.В сложившихся условиях "Газпром" отказался платить дивиденды — впервые за 28 лет. В результате акции компании 4 июля обновили антирекорд 2020-го — снизились на 4,8 процента, до 183 рублей. Трейдеры "скидывают" бумаги. Деньги от их продажи вполне могут стать дополнительной рублевой ликвидностью для приобретения "мягкой" валюты.Максим Решетников к вмешательству в курсообразование относится скептически. "При недостатке спроса сокращение бюджетных расходов еще негативнее повлияет на экономику", — заявил министр.О рисках говорит и председатель Банка России Эльвира Набиуллина: "Произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало"."Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть мы привязываемся к валютам чужих стран. Напомню, что в этих странах сейчас инфляция на сорокалетнем максимуме", — поясняет она.Например, в Турции цены растут 13 месяцев подряд. В июне — на 78,62 процента в годовом выражении, такого не было 27 лет.Инфляция из "дружественных стран" может перекочевать в Россию.Но в ЦБ признают: бюджетное правило — один из инструментов стабилизации курса. "Поэтому я придерживаюсь позиции вместе с Минфином, что его в той или иной форме надо возвращать", — считает Набиуллина.Другое дело — в каких валютах накапливать. "Это нужно обсуждать", — заключила она.Пока согласия в правительстве нет. Очевидно, дискуссия будет жаркая. В Минфине надеются убедить коллег: бюджетное правило необходимо не только для создания резервов, но и как средство против слишком крепкого рубля.Теперь все зависит от действий кабмина и ЦБ, указывают аналитики. Плюс — насколько быстро восстановится импорт. К слову, параллельный уже внес лепту в ослабление нацвалюты."В ближайший месяц, вероятно, доллар поднимется до 56-60 рублей, евро — до 58-65. Более заметный рост — осенью и в следующем году", — прогнозирует главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.В долгосрочной перспективе аналитики ожидают доллар дороже 70 рублей — этого требуют государственные финансы.Вопреки санкциямБюджетное правило характерно для стран с сырьевой экономикой. Сверхдоходы от продажи ресурсов направляют в Фонд национального благосостояния, готовя "подушку безопасности".Однако из-за санкций до конца года этот механизм приостановили. Если раньше откладывали на черный день, то теперь страна проживает заработанное.Помогли высокие котировки газа и нефти. За март и апрель Россия продала Европе энергоресурсов на 47 миллиардов долларов.В 2022-м страна вопреки санкциям получит от экспорта углеводородов более 320 миллиардов долларов, подсчитали эксперты Bloomberg, — почти на треть больше, чем в 2021-м."Большая семерка" полна решимости этому помешать. США, Канада, Япония, Франция, Германия, Италия, Великобритания собираются снизить цены на российскую нефть вдвое. Для этого разрабатывают специальные меры, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.Это означает: "первое — нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше", — "перевел на русский" зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Не самая лучшая идея, признают аналитики JP Morgan Chase & Co. Москве станет невыгодно поставлять сырье в тех же объемах — и добычу запросто сократят. А это чревато очередным взлетом котировок, вплоть до 380 долларов за баррель."Рынок не терпит инструментов, которые искусственно воздействуют на баланс спроса и предложения. Поэтому любая перспектива (даже гипотетическая) снижения поставок обернется ростом цен" — полагает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.На бумаге "большая семерка" может запланировать что угодно. Но как это реализовать — вопрос."Всегда найдутся желающие купить нефть, даже несмотря на санкции и подорожание. Альтернативные направления — Китай, Индия и другие азиатские страны", — продолжает собеседник РИА Новости.Между тем Запад с альтернативными поставщиками пока не договорился. Саудиты работают на пределе возможностей, Венесуэла — в подвешенном состоянии. Россия с Ираном готовы поделить китайский рынок: места хватит и для Iranian, и для Ural.Эксперты подчеркивают: мировая экономика настолько взаимосвязана, что ограничение нефтяных цен ударит по всем. И для кого-то это окажется фатальным.

https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html

турция

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, цены на нефть, максим решетников, эльвира набиуллина, турция, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), газпром