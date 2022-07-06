https://ria.ru/20220706/rossiyanka-1800565194.html
Посольство изучает сообщения о гибели россиянки при стрельбе в США
Посольство изучает сообщения о гибели россиянки при стрельбе в США - РИА Новости, 06.07.2022
Посольство изучает сообщения о гибели россиянки при стрельбе в США
Посольство России в США проверяет данные о возможном наличии российского гражданства у одной из погибших при стрельбе в пригороде Чикаго, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T05:43
2022-07-06T05:43
2022-07-06T06:45
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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Посольство России в США проверяет данные о возможном наличии российского гражданства у одной из погибших при стрельбе в пригороде Чикаго, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в США.Согласно последней информации, жертвами массовой стрельбы, которая произошла 4 июля во время парада по случаю празднования Дня независимости в городке Хайленд Парк, стали семь человек. Среди погибших числится женщина по имени Ирина Маккарти, а также ее супруг Кевин Маккарти.Представитель дипмиссии подчеркнул, что российские дипломаты держат данный вопрос "на контроле".
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в мире, россия, сша, чикаго, иллинойс
05:43 06.07.2022 (обновлено: 06:45 06.07.2022)
Посольство изучает сообщения о гибели россиянки при стрельбе в США
Посольство проверяет сообщения о наличии гражданства России у погибшей при стрельбе в США
ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Посольство России в США проверяет данные о возможном наличии российского гражданства у одной из погибших при стрельбе в пригороде Чикаго, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в США.
Согласно последней информации, жертвами массовой стрельбы, которая произошла 4 июля во время парада по случаю празднования Дня независимости в городке Хайленд Парк, стали семь человек. Среди погибших числится женщина по имени Ирина Маккарти, а также ее супруг Кевин Маккарти.
"Посольство проверяет информацию о возможном наличии у погибшей в ходе массового расстрела участников парада в городе Хайленд Парк, штат Иллинойс, Ирины Маккарти российского гражданства. Уведомлений от американских правоохранительных органов о пострадавших российских гражданах к нам не поступало", — заявили агентству в посольстве.
Представитель дипмиссии подчеркнул, что российские дипломаты держат данный вопрос "на контроле".