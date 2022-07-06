https://ria.ru/20220706/rossiyanka-1800565194.html

Посольство изучает сообщения о гибели россиянки при стрельбе в США

Посольство изучает сообщения о гибели россиянки при стрельбе в США - РИА Новости, 06.07.2022

Посольство изучает сообщения о гибели россиянки при стрельбе в США

Посольство России в США проверяет данные о возможном наличии российского гражданства у одной из погибших при стрельбе в пригороде Чикаго, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T05:43

2022-07-06T05:43

2022-07-06T06:45

в мире

россия

сша

чикаго

иллинойс

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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Посольство России в США проверяет данные о возможном наличии российского гражданства у одной из погибших при стрельбе в пригороде Чикаго, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в США.Согласно последней информации, жертвами массовой стрельбы, которая произошла 4 июля во время парада по случаю празднования Дня независимости в городке Хайленд Парк, стали семь человек. Среди погибших числится женщина по имени Ирина Маккарти, а также ее супруг Кевин Маккарти.Представитель дипмиссии подчеркнул, что российские дипломаты держат данный вопрос "на контроле".

https://ria.ru/20220706/pozhiznennoe-1800560672.html

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в мире, россия, сша, чикаго, иллинойс