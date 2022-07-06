https://ria.ru/20220706/repin-1800569334.html

В Третьяковке рассказали, когда картина Репина может вернуться в экспозицию

В Третьяковке рассказали, когда картина Репина может вернуться в экспозицию - РИА Новости, 06.07.2022

В Третьяковке рассказали, когда картина Репина может вернуться в экспозицию

Полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" может быть возвращено в постоянную экспозицию уже этой осенью, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T07:36

2022-07-06T07:36

2022-07-06T09:52

культура

третьяковская галерея

зельфира трегулова

илья репин

нападение на картину репина в третьяковке

новости культуры

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" может быть возвращено в постоянную экспозицию уже этой осенью, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Картина была повреждена вандалом в 2018 году, ее реставрация заняла четыре года. В мае 2022 года полотно было вывешено для пресс-показа, а затем перемещено в хранилище до момента появления защитной капсулы."Надеемся, что осенью картина уже вернется в постоянную экспозицию Третьяковской галереи", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220706/kapsula-1800562602.html

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третьяковская галерея, зельфира трегулова, илья репин, нападение на картину репина в третьяковке, новости культуры