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В Третьяковке рассказали, когда картина Репина может вернуться в экспозицию - РИА Новости, 06.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220706/repin-1800569334.html
В Третьяковке рассказали, когда картина Репина может вернуться в экспозицию
В Третьяковке рассказали, когда картина Репина может вернуться в экспозицию - РИА Новости, 06.07.2022
В Третьяковке рассказали, когда картина Репина может вернуться в экспозицию
Полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" может быть возвращено в постоянную экспозицию уже этой осенью, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T07:36
2022-07-06T09:52
культура
третьяковская галерея
зельфира трегулова
илья репин
нападение на картину репина в третьяковке
новости культуры
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" может быть возвращено в постоянную экспозицию уже этой осенью, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Картина была повреждена вандалом в 2018 году, ее реставрация заняла четыре года. В мае 2022 года полотно было вывешено для пресс-показа, а затем перемещено в хранилище до момента появления защитной капсулы."Надеемся, что осенью картина уже вернется в постоянную экспозицию Третьяковской галереи", - сказала собеседница агентства.
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третьяковская галерея, зельфира трегулова, илья репин, нападение на картину репина в третьяковке, новости культуры
07:36 06.07.2022 (обновлено: 09:52 06.07.2022)
 
В Третьяковке рассказали, когда картина Репина может вернуться в экспозицию

Глава Третьяковки Трегулова: надеюсь, что картина Репина вернется в экспозицию осенью

CC0 / Public domain / Репродукция картины Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года"
Репродукция картины Ильи Репина Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
CC0 / Public domain /
Репродукция картины Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" может быть возвращено в постоянную экспозицию уже этой осенью, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Картина была повреждена вандалом в 2018 году, ее реставрация заняла четыре года. В мае 2022 года полотно было вывешено для пресс-показа, а затем перемещено в хранилище до момента появления защитной капсулы.
"Надеемся, что осенью картина уже вернется в постоянную экспозицию Третьяковской галереи", - сказала собеседница агентства.
Пресс-конференция, посвященная окончанию реставрационных работ картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Государственной Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 03:32Культура
Третьяковская галерея заказала пуленепробиваемую капсулу для картины Репина
 
КультураТретьяковская галереяЗельфира ТрегуловаИлья РепинНападение на картину Репина в ТретьяковкеНовости культуры
 
 
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