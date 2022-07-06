https://ria.ru/20220706/repin-1800569334.html
В Третьяковке рассказали, когда картина Репина может вернуться в экспозицию
В Третьяковке рассказали, когда картина Репина может вернуться в экспозицию - РИА Новости, 06.07.2022
В Третьяковке рассказали, когда картина Репина может вернуться в экспозицию
Полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" может быть возвращено в постоянную экспозицию уже этой осенью, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T07:36
2022-07-06T07:36
2022-07-06T09:52
культура
третьяковская галерея
зельфира трегулова
илья репин
нападение на картину репина в третьяковке
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750185347_0:292:2023:1430_1920x0_80_0_0_736bc1c66f6213bb75462810d61b518e.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" может быть возвращено в постоянную экспозицию уже этой осенью, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Картина была повреждена вандалом в 2018 году, ее реставрация заняла четыре года. В мае 2022 года полотно было вывешено для пресс-показа, а затем перемещено в хранилище до момента появления защитной капсулы."Надеемся, что осенью картина уже вернется в постоянную экспозицию Третьяковской галереи", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20220706/kapsula-1800562602.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750185347_134:212:1970:1589_1920x0_80_0_0_5febe6b8630b04e9329d64768a97af28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
третьяковская галерея, зельфира трегулова, илья репин, нападение на картину репина в третьяковке, новости культуры
07:36 06.07.2022 (обновлено: 09:52 06.07.2022)
В Третьяковке рассказали, когда картина Репина может вернуться в экспозицию
Глава Третьяковки Трегулова: надеюсь, что картина Репина вернется в экспозицию осенью