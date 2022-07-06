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Власти Приамурья направили миллиард рублей на ремонт школ и детсадов - РИА Новости, 06.07.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220706/remont-1800579848.html
Власти Приамурья направили миллиард рублей на ремонт школ и детсадов
Власти Приамурья направили миллиард рублей на ремонт школ и детсадов - РИА Новости, 06.07.2022
Власти Приамурья направили миллиард рублей на ремонт школ и детсадов
Около одного миллиарда рублей будет выделено из бюджета Приамурья на подготовку детских образовательных учреждений региона к новому учебному году, сообщает... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:06
2022-07-06T09:06
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
общество
образование - общество
зея (город)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл - РИА Новости. Около одного миллиарда рублей будет выделено из бюджета Приамурья на подготовку детских образовательных учреждений региона к новому учебному году, сообщает областное правительство.Содержание и ремонт детских садов, школ и организаций дополнительного образования находится в ведении муниципалитетов. Поддержку им оказывает правительство Амурской области, оно выделяет дополнительное финансирование из регионального бюджета, а также привлекает средства из федеральной казны."На подготовку образовательных организаций к новому учебному году из областного бюджета в 2022 году направлено около 1 миллиарда рублей. Например, на капитальный ремонт школ в 23 амурских территориях выделено 602 миллиона рублей, на капремонт детских садов в трех районах – около 25 миллионов", - приводятся слова губернатора Василия Орлова в сообщении.Он отметил, что по федеральному проекту в школе №4 города Зея идет капитальный ремонт, рассчитанный на два года. Размер федеральных вложений на этот год – более 75 миллионов рублей, областных – свыше 16 миллионов.По данным властей, на создание малых архитектурных форм в детских садах 21 муниципалитета направлено 75 миллионов рублей, на благоустройство пришкольных территорий в 28 городах и районах – 56 миллионов рублей.Также предусмотрены средства на капитальное обновление учреждений дополнительного образования в двух городах – порядка 38 миллионов рублей.Кроме этого, в текущем году в учебных заведениях 23 муниципалитетов будут заменены окна в более чем в 60 зданиях. На это в бюджете области предусмотрено почти 100 миллионов рублей.В 2022 году власти региона выделили 105 миллионов рублей на финансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций.В рамках национального проекта "Образование" в 29 школах области проводятся ремонты под новые центры "Точки роста", в четырех колледжах готовятся площадки под 12 современных мастерских, в восьми сельских школах модернизируются спортивные залы.
https://ria.ru/20220705/remont-1800464958.html
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амурская область, василий орлов (губернатор), общество, образование - общество, зея (город)
09:06 06.07.2022
 

Власти Приамурья направили миллиард рублей на ремонт школ и детсадов

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл - РИА Новости. Около одного миллиарда рублей будет выделено из бюджета Приамурья на подготовку детских образовательных учреждений региона к новому учебному году, сообщает областное правительство.
Содержание и ремонт детских садов, школ и организаций дополнительного образования находится в ведении муниципалитетов. Поддержку им оказывает правительство Амурской области, оно выделяет дополнительное финансирование из регионального бюджета, а также привлекает средства из федеральной казны.
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"На подготовку образовательных организаций к новому учебному году из областного бюджета в 2022 году направлено около 1 миллиарда рублей. Например, на капитальный ремонт школ в 23 амурских территориях выделено 602 миллиона рублей, на капремонт детских садов в трех районах – около 25 миллионов", - приводятся слова губернатора Василия Орлова в сообщении.
Он отметил, что по федеральному проекту в школе №4 города Зея идет капитальный ремонт, рассчитанный на два года. Размер федеральных вложений на этот год – более 75 миллионов рублей, областных – свыше 16 миллионов.
По данным властей, на создание малых архитектурных форм в детских садах 21 муниципалитета направлено 75 миллионов рублей, на благоустройство пришкольных территорий в 28 городах и районах – 56 миллионов рублей.
Также предусмотрены средства на капитальное обновление учреждений дополнительного образования в двух городах – порядка 38 миллионов рублей.
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Кроме этого, в текущем году в учебных заведениях 23 муниципалитетов будут заменены окна в более чем в 60 зданиях. На это в бюджете области предусмотрено почти 100 миллионов рублей.
В 2022 году власти региона выделили 105 миллионов рублей на финансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций.
В рамках национального проекта "Образование" в 29 школах области проводятся ремонты под новые центры "Точки роста", в четырех колледжах готовятся площадки под 12 современных мастерских, в восьми сельских школах модернизируются спортивные залы.
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)ОбществоОбразование - ОбществоЗея (город)
 
 
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