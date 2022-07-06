https://ria.ru/20220706/remont-1800579848.html

Власти Приамурья направили миллиард рублей на ремонт школ и детсадов

Власти Приамурья направили миллиард рублей на ремонт школ и детсадов - РИА Новости, 06.07.2022

Власти Приамурья направили миллиард рублей на ремонт школ и детсадов

Около одного миллиарда рублей будет выделено из бюджета Приамурья на подготовку детских образовательных учреждений региона к новому учебному году, сообщает... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T09:06

2022-07-06T09:06

2022-07-06T09:06

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

общество

образование - общество

зея (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл - РИА Новости. Около одного миллиарда рублей будет выделено из бюджета Приамурья на подготовку детских образовательных учреждений региона к новому учебному году, сообщает областное правительство.Содержание и ремонт детских садов, школ и организаций дополнительного образования находится в ведении муниципалитетов. Поддержку им оказывает правительство Амурской области, оно выделяет дополнительное финансирование из регионального бюджета, а также привлекает средства из федеральной казны."На подготовку образовательных организаций к новому учебному году из областного бюджета в 2022 году направлено около 1 миллиарда рублей. Например, на капитальный ремонт школ в 23 амурских территориях выделено 602 миллиона рублей, на капремонт детских садов в трех районах – около 25 миллионов", - приводятся слова губернатора Василия Орлова в сообщении.Он отметил, что по федеральному проекту в школе №4 города Зея идет капитальный ремонт, рассчитанный на два года. Размер федеральных вложений на этот год – более 75 миллионов рублей, областных – свыше 16 миллионов.По данным властей, на создание малых архитектурных форм в детских садах 21 муниципалитета направлено 75 миллионов рублей, на благоустройство пришкольных территорий в 28 городах и районах – 56 миллионов рублей.Также предусмотрены средства на капитальное обновление учреждений дополнительного образования в двух городах – порядка 38 миллионов рублей.Кроме этого, в текущем году в учебных заведениях 23 муниципалитетов будут заменены окна в более чем в 60 зданиях. На это в бюджете области предусмотрено почти 100 миллионов рублей.В 2022 году власти региона выделили 105 миллионов рублей на финансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций.В рамках национального проекта "Образование" в 29 школах области проводятся ремонты под новые центры "Точки роста", в четырех колледжах готовятся площадки под 12 современных мастерских, в восьми сельских школах модернизируются спортивные залы.

https://ria.ru/20220705/remont-1800464958.html

https://ria.ru/20220705/bolnitsa-1800249054.html

амурская область

зея (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

амурская область, василий орлов (губернатор), общество, образование - общество, зея (город)