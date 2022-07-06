https://ria.ru/20220706/razvedka-1800567287.html

Хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ данные украинских разведчиков

Хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ данные украинских разведчиков - РИА Новости, 06.07.2022

Хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ данные украинских разведчиков

Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на сайте "Немезида" данные одной тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР)... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T07:07

2022-07-06T07:07

2022-07-06T07:43

в мире

украина

россия

киев

гур минобороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на сайте "Немезида" данные одной тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины.Как отмечается в сопроводительном комментарии к публикации, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.В комментарии уточняется, что это первый материал в серии публикаций.В числе раскрытых разведчиков — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке — данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.С момента начала спецоперации на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки.В июне хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации она одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, хакерской атаке подверглись сайты местных органов власти по всей стране.Также на портале хакерской группы "НемеZида" опубликованы сведения о более чем 11 тысячах сторонников националистических формирований Украины.

https://ria.ru/20220627/khakery-1798513241.html

https://ria.ru/20220706/khaker-1800562460.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, гур минобороны украины