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Хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ данные украинских разведчиков - РИА Новости, 06.07.2022
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Хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ данные украинских разведчиков
Хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ данные украинских разведчиков - РИА Новости, 06.07.2022
Хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ данные украинских разведчиков
Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на сайте "Немезида" данные одной тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР)... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T07:07
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в мире
украина
россия
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гур минобороны украины
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на сайте "Немезида" данные одной тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины.Как отмечается в сопроводительном комментарии к публикации, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.В комментарии уточняется, что это первый материал в серии публикаций.В числе раскрытых разведчиков — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке — данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.С момента начала спецоперации на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки.В июне хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации она одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, хакерской атаке подверглись сайты местных органов власти по всей стране.Также на портале хакерской группы "НемеZида" опубликованы сведения о более чем 11 тысячах сторонников националистических формирований Украины.
https://ria.ru/20220627/khakery-1798513241.html
https://ria.ru/20220706/khaker-1800562460.html
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в мире, украина, россия, киев, гур минобороны украины
07:07 06.07.2022 (обновлено: 07:43 06.07.2022)
 
Хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ данные украинских разведчиков

Хакерская группа RaHDIt выложила данные тысячи сотрудников украинской разведки

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на сайте "Немезида" данные одной тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины.
Как отмечается в сопроводительном комментарии к публикации, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.
В комментарии уточняется, что это первый материал в серии публикаций.
В числе раскрытых разведчиков — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке — данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.
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С момента начала спецоперации на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки.
В июне хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации она одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, хакерской атаке подверглись сайты местных органов власти по всей стране.
Также на портале хакерской группы "НемеZида" опубликованы сведения о более чем 11 тысячах сторонников националистических формирований Украины.
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