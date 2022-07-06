https://ria.ru/20220706/razminirovanie-1800712181.html

Госдума одобрила закон о праве МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы

Госдума одобрила закон о праве МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы - РИА Новости, 06.07.2022

Госдума одобрила закон о праве МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы

Госдума одобрила во третьем чтении закон, по которому аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России и инженерно-саперные... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:59

2022-07-06T15:59

2022-07-06T15:59

россия

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр хинштейн

василий пискарев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума одобрила во третьем чтении закон, по которому аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России и инженерно-саперные подразделения войск Росгвардии могут наделить полномочиями по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Законопроектом в статью 15 закона "О гражданской обороне" вносятся изменения, наделяющие спасательные воинские, аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России полномочиями по проведению мероприятий по очистке местности от взрывоопасных предметов на территории России, проведению специальных работ, связанных с поиском и обезвреживанием авиационных бомб и фугасов, а также работ с применением взрывчатых материалов и средств взрывания, говорится в пояснительной записке к проекту.Кроме того, авторы отмечают, что наряду с ФСО, ФСБ и МЧС России значительную часть задач по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств и взрывчатых веществ выполняют военнослужащие и сотрудники Росгвардии. В настоящее время инженерно-технические подразделения ОМОН и инженерно-саперные подразделения войск национальной гвардии ежедневно по обращениям уполномоченных должностных лиц МВД, МЧС, ФСБ и ФСО России осуществляют поиск, идентификацию, локализацию, эвакуацию, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на основании совместного приказа Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и ФСО России.Разработчики указывают, что предлагаемые новации не потребуют изменений структуры или создания новых подразделений МЧС России и Росгвардии и будут реализовываться в рамках имеющейся штатной численности.

https://ria.ru/20220629/oruzhie-1798886090.html

https://ria.ru/20220624/kherson-1797731409.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр хинштейн, василий пискарев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф