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Госдума одобрила закон о праве МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы - РИА Новости, 06.07.2022
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Госдума одобрила закон о праве МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы
Госдума одобрила закон о праве МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума одобрила закон о праве МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы
Госдума одобрила во третьем чтении закон, по которому аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России и инженерно-саперные... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:59
2022-07-06T15:59
россия
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр хинштейн
василий пискарев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума одобрила во третьем чтении закон, по которому аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России и инженерно-саперные подразделения войск Росгвардии могут наделить полномочиями по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Законопроектом в статью 15 закона "О гражданской обороне" вносятся изменения, наделяющие спасательные воинские, аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России полномочиями по проведению мероприятий по очистке местности от взрывоопасных предметов на территории России, проведению специальных работ, связанных с поиском и обезвреживанием авиационных бомб и фугасов, а также работ с применением взрывчатых материалов и средств взрывания, говорится в пояснительной записке к проекту.Кроме того, авторы отмечают, что наряду с ФСО, ФСБ и МЧС России значительную часть задач по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств и взрывчатых веществ выполняют военнослужащие и сотрудники Росгвардии. В настоящее время инженерно-технические подразделения ОМОН и инженерно-саперные подразделения войск национальной гвардии ежедневно по обращениям уполномоченных должностных лиц МВД, МЧС, ФСБ и ФСО России осуществляют поиск, идентификацию, локализацию, эвакуацию, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на основании совместного приказа Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и ФСО России.Разработчики указывают, что предлагаемые новации не потребуют изменений структуры или создания новых подразделений МЧС России и Росгвардии и будут реализовываться в рамках имеющейся штатной численности.
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россия, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр хинштейн, василий пискарев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф
15:59 06.07.2022
 
Госдума одобрила закон о праве МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы

Госдума одобрила закон о праве МЧС и Росгвардии искать и обезвреживать боеприпасы

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума одобрила во третьем чтении закон, по которому аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России и инженерно-саперные подразделения войск Росгвардии могут наделить полномочиями по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.
Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
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Законопроектом в статью 15 закона "О гражданской обороне" вносятся изменения, наделяющие спасательные воинские, аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России полномочиями по проведению мероприятий по очистке местности от взрывоопасных предметов на территории России, проведению специальных работ, связанных с поиском и обезвреживанием авиационных бомб и фугасов, а также работ с применением взрывчатых материалов и средств взрывания, говорится в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, авторы отмечают, что наряду с ФСО, ФСБ и МЧС России значительную часть задач по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств и взрывчатых веществ выполняют военнослужащие и сотрудники Росгвардии. В настоящее время инженерно-технические подразделения ОМОН и инженерно-саперные подразделения войск национальной гвардии ежедневно по обращениям уполномоченных должностных лиц МВД, МЧС, ФСБ и ФСО России осуществляют поиск, идентификацию, локализацию, эвакуацию, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на основании совместного приказа Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и ФСО России.
Разработчики указывают, что предлагаемые новации не потребуют изменений структуры или создания новых подразделений МЧС России и Росгвардии и будут реализовываться в рамках имеющейся штатной численности.
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РоссияБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр ХинштейнВасилий ПискаревМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФ
 
 
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