https://ria.ru/20220706/putin-1800791476.html
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 06.07.2022
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном безопасность на армяно-азербайджанской границе и восстановление... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:33
2022-07-06T19:33
2022-07-06T19:34
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном безопасность на армяно-азербайджанской границе и восстановление экономических связей на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны."Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.Также добавляется, что Пашинян сообщил о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией.
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владимир путин, армения, в мире, россия, азербайджан
19:33 06.07.2022 (обновлено: 19:34 06.07.2022)
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Путин обсудил с премьером Пашиняном вопросы безопасности на армяно-азербайджанской границе
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном безопасность на армяно-азербайджанской границе и восстановление экономических связей на Южном Кавказе, сообщает
пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
"Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что Пашинян сообщил о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией.