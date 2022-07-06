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Путин в разговоре с президентом Шри-Ланки обсудил энергетику - РИА Новости, 06.07.2022
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Путин в разговоре с президентом Шри-Ланки обсудил энергетику
Путин в разговоре с президентом Шри-Ланки обсудил энергетику - РИА Новости, 06.07.2022
Путин в разговоре с президентом Шри-Ланки обсудил энергетику
Президент России Владимир Путин и президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества в энергетике,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:21
2022-07-06T14:30
в мире
россия
шри-ланка
владимир путин
готабая раджапакса
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и транспорте, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе ланкийской стороны.Отмечается, что в контексте отмечаемого в 2022 году 65-летия установления дипотношений между двумя странами подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных связей.
https://ria.ru/20220706/shri-lanka-1800656067.html
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в мире, россия, шри-ланка, владимир путин, готабая раджапакса
14:21 06.07.2022 (обновлено: 14:30 06.07.2022)
 
Путин в разговоре с президентом Шри-Ланки обсудил энергетику

Кремль: Путин в разговоре с президентом Шри-Ланки обсудил энергетику и сельское хозяйство

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и транспорте, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе ланкийской стороны.
"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, в энергетике, сельскохозяйственной и транспортной областях... Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в контексте отмечаемого в 2022 году 65-летия установления дипотношений между двумя странами подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных связей.
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