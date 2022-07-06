https://ria.ru/20220706/putin-1800634202.html
Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле
Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле - РИА Новости, 06.07.2022
Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле
Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций состоится в четверг в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:59
2022-07-06T11:59
2022-07-06T11:59
политика
адальби шхагошев
госдума рф
владимир путин
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций состоится в четверг в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что встреча Путина с руководством Госдумы и лидерами думских фракций может пройти 7 июля. Позднее замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев уточнил РИА Новости, что Путин может обсудить на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций работу по законодательной поддержке экономики и граждан в условиях западного давления."Да, правильно. Это будет очно, в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли такая встреча завтра и в каком формате.
https://ria.ru/20220706/dollar-1800609808.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ba43298a829664b03326ed9d6c0fd23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, адальби шхагошев, госдума рф, владимир путин, дмитрий песков, россия
Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле
Президент Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле 7 июля