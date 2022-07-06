https://ria.ru/20220706/putin-1800634202.html

Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле

Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле - РИА Новости, 06.07.2022

Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций состоится в четверг в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:59

2022-07-06T11:59

2022-07-06T11:59

политика

адальби шхагошев

госдума рф

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций состоится в четверг в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что встреча Путина с руководством Госдумы и лидерами думских фракций может пройти 7 июля. Позднее замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев уточнил РИА Новости, что Путин может обсудить на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций работу по законодательной поддержке экономики и граждан в условиях западного давления."Да, правильно. Это будет очно, в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли такая встреча завтра и в каком формате.

https://ria.ru/20220706/dollar-1800609808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, адальби шхагошев, госдума рф, владимир путин, дмитрий песков, россия