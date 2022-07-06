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Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле - РИА Новости, 06.07.2022
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Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле
Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле - РИА Новости, 06.07.2022
Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле
Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций состоится в четверг в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:59
2022-07-06T11:59
политика
адальби шхагошев
госдума рф
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций состоится в четверг в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что встреча Путина с руководством Госдумы и лидерами думских фракций может пройти 7 июля. Позднее замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев уточнил РИА Новости, что Путин может обсудить на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций работу по законодательной поддержке экономики и граждан в условиях западного давления."Да, правильно. Это будет очно, в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли такая встреча завтра и в каком формате.
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политика, адальби шхагошев, госдума рф, владимир путин, дмитрий песков, россия
11:59 06.07.2022
 
Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле

Президент Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле 7 июля

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций состоится в четверг в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что встреча Путина с руководством Госдумы и лидерами думских фракций может пройти 7 июля. Позднее замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев уточнил РИА Новости, что Путин может обсудить на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций работу по законодательной поддержке экономики и граждан в условиях западного давления.
"Да, правильно. Это будет очно, в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос, пройдет ли такая встреча завтра и в каком формате.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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ПолитикаАдальби ШхагошевГосдума РФВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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