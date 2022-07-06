https://ria.ru/20220706/puteshestviya-1800612673.html

Названы самые популярные города для поездок у деловых путешественников

Названы самые популярные города для поездок у деловых путешественников - РИА Новости, 06.07.2022

Названы самые популярные города для поездок у деловых путешественников

Определены самые востребованные направления для деловых поездок в первой половине 2022 года, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:07

2022-07-06T12:07

2022-07-06T13:18

туризм

туризм

новости - туризм

нижний новгород

москва

санкт-петербург

туту.ру

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для деловых поездок в первой половине 2022 года, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиа- и железнодорожных билетов, а также отелей. Оказалось, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга больше всего командировок бизнес-путешественники совершали в Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. В прошлом году на четвертом и пятом местах были Казань и Нижний Новгород.В десятку самых популярных маршрутов вошли также Тюмень, Нижний Новгород, Сочи, Краснодар и Уфа.Среди зарубежных направлений наиболее востребованным у корпоративных клиентов оказался Минск, туда отправились четверть командировочных. Далее по популярности следовали Ташкент, Ереван, Стамбул, Алма-Ата и Нур-Султан.

https://ria.ru/20220706/khurgada-1800570266.html

нижний новгород

москва

санкт-петербург

екатеринбург

новосибирск

казань

минск

ереван

уфа

тюмень

сочи

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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