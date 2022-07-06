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Названы самые популярные города для поездок у деловых путешественников - РИА Новости, 06.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220706/puteshestviya-1800612673.html
Названы самые популярные города для поездок у деловых путешественников
Названы самые популярные города для поездок у деловых путешественников - РИА Новости, 06.07.2022
Названы самые популярные города для поездок у деловых путешественников
Определены самые востребованные направления для деловых поездок в первой половине 2022 года, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:07
2022-07-06T13:18
туризм
туризм
новости - туризм
нижний новгород
москва
санкт-петербург
туту.ру
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для деловых поездок в первой половине 2022 года, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиа- и железнодорожных билетов, а также отелей. Оказалось, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга больше всего командировок бизнес-путешественники совершали в Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. В прошлом году на четвертом и пятом местах были Казань и Нижний Новгород.В десятку самых популярных маршрутов вошли также Тюмень, Нижний Новгород, Сочи, Краснодар и Уфа.Среди зарубежных направлений наиболее востребованным у корпоративных клиентов оказался Минск, туда отправились четверть командировочных. Далее по популярности следовали Ташкент, Ереван, Стамбул, Алма-Ата и Нур-Султан.
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туризм, новости - туризм, нижний новгород, москва, санкт-петербург, туту.ру, куда поехать в выходные, екатеринбург, новосибирск, казань, минск, ереван, уфа, тюмень, сочи
12:07 06.07.2022 (обновлено: 13:18 06.07.2022)
 
Названы самые популярные города для поездок у деловых путешественников

Туту.ру назвали две столицы и Екатеринбург самыми популярными городами для командировок

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для деловых поездок в первой половине 2022 года, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиа- и железнодорожных билетов, а также отелей. Оказалось, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга больше всего командировок бизнес-путешественники совершали в Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. В прошлом году на четвертом и пятом местах были Казань и Нижний Новгород.
В десятку самых популярных маршрутов вошли также Тюмень, Нижний Новгород, Сочи, Краснодар и Уфа.
Среди зарубежных направлений наиболее востребованным у корпоративных клиентов оказался Минск, туда отправились четверть командировочных. Далее по популярности следовали Ташкент, Ереван, Стамбул, Алма-Ата и Нур-Султан.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмНижний НовгородМоскваСанкт-ПетербургТуту.рукуда поехать в выходныеЕкатеринбургНовосибирскКазаньМинскЕреванУфаТюменьСочи
 
 
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