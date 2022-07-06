https://ria.ru/20220706/protesty-1800821439.html

В Панаме начались протесты с требованием заморозить цены на топливо

В Панаме начались протесты с требованием заморозить цены на топливо - РИА Новости, 06.07.2022

В Панаме начались протесты с требованием заморозить цены на топливо

Профсоюзы преподавателей Панамы объявили с четверга всеобщую трехдневную забастовку против роста стоимости жизни и цен на топливо, требуя от правительства... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T23:29

2022-07-06T23:29

2022-07-06T23:29

в мире

панама

топливо

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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Профсоюзы преподавателей Панамы объявили с четверга всеобщую трехдневную забастовку против роста стоимости жизни и цен на топливо, требуя от правительства рассмотреть список их предложений.Члены профсоюза в ходе мероприятия заявили, что всеобщая забастовка связана с тем, что правительство не реагирует на предложенный список из 32 антикризисных мер, которые включают заморозку цен на продукты питания и топливо, борьбу с безработицей, поддержку образования, здравоохранения и ряд социальных выплат.Уличные акции в столице Панамы начались уже в среду, там к преподавателям присоединились водители и перевозчики, студенты, крестьяне, строители и представители коренных народов. По информации местных СМИ, наиболее часто можно было услышать и увидеть лозунги о снижении стоимости бензина.Министерство образования Панамы сообщило, что в четверг проведет с представителями профсоюзов встречу, чтобы рассмотреть их требования. По настоянию протестующих в ней примет участие представитель президента страны.

https://ria.ru/20220330/barselona-1780853387.html

панама

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, панама, топливо