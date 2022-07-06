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В Панаме начались протесты с требованием заморозить цены на топливо - РИА Новости, 06.07.2022
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В Панаме начались протесты с требованием заморозить цены на топливо
В Панаме начались протесты с требованием заморозить цены на топливо - РИА Новости, 06.07.2022
В Панаме начались протесты с требованием заморозить цены на топливо
Профсоюзы преподавателей Панамы объявили с четверга всеобщую трехдневную забастовку против роста стоимости жизни и цен на топливо, требуя от правительства... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T23:29
2022-07-06T23:29
в мире
панама
топливо
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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Профсоюзы преподавателей Панамы объявили с четверга всеобщую трехдневную забастовку против роста стоимости жизни и цен на топливо, требуя от правительства рассмотреть список их предложений.Члены профсоюза в ходе мероприятия заявили, что всеобщая забастовка связана с тем, что правительство не реагирует на предложенный список из 32 антикризисных мер, которые включают заморозку цен на продукты питания и топливо, борьбу с безработицей, поддержку образования, здравоохранения и ряд социальных выплат.Уличные акции в столице Панамы начались уже в среду, там к преподавателям присоединились водители и перевозчики, студенты, крестьяне, строители и представители коренных народов. По информации местных СМИ, наиболее часто можно было услышать и увидеть лозунги о снижении стоимости бензина.Министерство образования Панамы сообщило, что в четверг проведет с представителями профсоюзов встречу, чтобы рассмотреть их требования. По настоянию протестующих в ней примет участие представитель президента страны.
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в мире, панама, топливо
23:29 06.07.2022
 
В Панаме начались протесты с требованием заморозить цены на топливо

TVN: в Панаме начались протесты профсоюзов с требованием заморозить цены на топливо

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на столицу Панамы
Вид на столицу Панамы - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на столицу Панамы. Архивное фото
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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Профсоюзы преподавателей Панамы объявили с четверга всеобщую трехдневную забастовку против роста стоимости жизни и цен на топливо, требуя от правительства рассмотреть список их предложений.
"Мы согласовали объявление 72-часовой общенациональной забастовки с возможностью продления", - заявил генеральный секретарь профсоюза преподавателей Asoprof Фернандо Абрего после съезда, который транслировал телеканал TVN.
Члены профсоюза в ходе мероприятия заявили, что всеобщая забастовка связана с тем, что правительство не реагирует на предложенный список из 32 антикризисных мер, которые включают заморозку цен на продукты питания и топливо, борьбу с безработицей, поддержку образования, здравоохранения и ряд социальных выплат.
Уличные акции в столице Панамы начались уже в среду, там к преподавателям присоединились водители и перевозчики, студенты, крестьяне, строители и представители коренных народов. По информации местных СМИ, наиболее часто можно было услышать и увидеть лозунги о снижении стоимости бензина.
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Министерство образования Панамы сообщило, что в четверг проведет с представителями профсоюзов встречу, чтобы рассмотреть их требования. По настоянию протестующих в ней примет участие представитель президента страны.
 
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