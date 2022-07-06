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СМИ: в Петербурге трех генералов заподозрили в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 06.07.2022
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СМИ: в Петербурге трех генералов заподозрили в злоупотреблении полномочиями
СМИ: в Петербурге трех генералов заподозрили в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 06.07.2022
СМИ: в Петербурге трех генералов заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Несколько полицейских из Санкт-Петербурга, в том числе три генерала МВД, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет газета... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T08:31
2022-07-06T11:49
происшествия
россия
санкт-петербург
гибдд мвд рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Несколько полицейских из Санкт-Петербурга, в том числе три генерала МВД, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет газета "Коммерсантъ".По сведениям издания, речь идет о помощнике главы МВД генерал-лейтенанте Сергее Умнове, начальнике ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майоре Алексее Семенове, бывшем главном тыловике того же главка генерал-майоре в отставке Иване Абакумове, а также нескольких полковниках.Накануне сотрудники СК России и управления "М" ФСБ провели у подозреваемых обыски в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, которое возбудили в июле 2020 года."Из материалов дела следует, что все три фигуранта-генерала могли быть причастны к злоупотреблениям", — сообщает "Коммерсантъ".Газета отмечает, что фигуранты якобы рекомендовали местным предпринимателям жертвовать в Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти средства, которые потом тратились на полицейские мероприятия, принося преференции и жертвователям.По итогам обысков Умнова и Семенова отправили на допрос, а Абакумова, который сейчас проживает в Крыму, предстоит доставить для следственных действий, говорится в статье.При этом год назад против Абакумова возбуждали уголовное дело по статье "Подделка или оборот поддельных документов". "За использование фальшивого больничного листа ему грозило до года заключения или принудительных работ, однако господин Абакумов избежал печального для себя исхода благодаря затянувшемуся разбирательству в Смольнинском райсуде Санкт-Петербурга, который в итоге прекратил уголовное преследование полицейского по не реабилитирующим его основаниям — в связи с истечением срока давности", — заключает газета.Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников подтвердил РИА Новости, что генерал-лейтенанта Сергея Умнова задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на Петровке.
https://ria.ru/20220530/zloupotreblenie-1791707310.html
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россия
санкт-петербург
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происшествия, россия, санкт-петербург, гибдд мвд рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
08:31 06.07.2022 (обновлено: 11:49 06.07.2022)
 
СМИ: в Петербурге трех генералов заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Коммерсантъ: в Петербурге троих генералов заподозрили в злоупотреблении полномочиями

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Несколько полицейских из Санкт-Петербурга, в том числе три генерала МВД, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет газета "Коммерсантъ".
По сведениям издания, речь идет о помощнике главы МВД генерал-лейтенанте Сергее Умнове, начальнике ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майоре Алексее Семенове, бывшем главном тыловике того же главка генерал-майоре в отставке Иване Абакумове, а также нескольких полковниках.
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Накануне сотрудники СК России и управления "М" ФСБ провели у подозреваемых обыски в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, которое возбудили в июле 2020 года.
"Из материалов дела следует, что все три фигуранта-генерала могли быть причастны к злоупотреблениям", — сообщает "Коммерсантъ".
Газета отмечает, что фигуранты якобы рекомендовали местным предпринимателям жертвовать в Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти средства, которые потом тратились на полицейские мероприятия, принося преференции и жертвователям.
По итогам обысков Умнова и Семенова отправили на допрос, а Абакумова, который сейчас проживает в Крыму, предстоит доставить для следственных действий, говорится в статье.
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При этом год назад против Абакумова возбуждали уголовное дело по статье "Подделка или оборот поддельных документов".
"За использование фальшивого больничного листа ему грозило до года заключения или принудительных работ, однако господин Абакумов избежал печального для себя исхода благодаря затянувшемуся разбирательству в Смольнинском райсуде Санкт-Петербурга, который в итоге прекратил уголовное преследование полицейского по не реабилитирующим его основаниям — в связи с истечением срока давности", — заключает газета.
Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников подтвердил РИА Новости, что генерал-лейтенанта Сергея Умнова задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на Петровке.
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