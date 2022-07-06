https://ria.ru/20220706/proforientatsiya-1800360842.html

Билайн поддержит проект летней школы профориентации для незрячих подростков

Билайн поддержит проект летней школы профориентации для незрячих подростков - РИА Новости, 06.07.2022

Билайн поддержит проект летней школы профориентации для незрячих подростков

ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) окажет поддержку инклюзивному предпринимательскому проекту "Эверлэнд", запускающему мотивационную летнюю школу для школьников и... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:00

2022-07-06T10:00

2022-07-06T10:00

билайн

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общество

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вымпелком

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) окажет поддержку инклюзивному предпринимательскому проекту "Эверлэнд", запускающему мотивационную летнюю школу для школьников и студентов с инвалидностью по зрению, сообщает компания.Школа, занятия которой будут проходить в московской штаб-квартире билайн с 8 по 29 июля, рассчитана как на молодых людей, родившихся со слепотой, так и на ребят, которые столкнулись с потерей зрения уже в подростковом возрасте. Программа занятий поможет им получить представление о востребованных профессиях, на которые стоит ориентироваться незрячему школьнику или студенту, освоить алгоритмы развития дополнительных навыков, прежде всего, цифровой грамотности, расширить круг общения и социальные связи."Молодые люди с инвалидностью по зрению - одна из самых уязвимых категорий. У них есть высокий интеллект, желание быть как все, развиваться, учиться. Но часто они сталкиваются с серьезными препятствиями. Вместе с тем большая часть этих преград преодолима при использовании цифровых инструментов, развитии коммуникационных навыков. Все эти аспекты мы будем подробно рассматривать в рамках Школы", - приводятся в сообщении слова сооснователя "Эверлэнд" Елены Мартыновой.Как отметила руководитель по устойчивому развитию билайн Евгения Чистова, летняя школа для подростков – новый этап совместной работы билайн и "Эверлэнд" по развитию инклюзивной образовательной среды, где важное место занимает профориентация."Очень верим, что опора на примеры успешных молодых людей с инвалидностью и открытое обсуждение сложных вопросов о принятии себя и ситуации поможет подросткам в профессиональном самоопределении, осознанию перспективности специализации в цифровых профессиях и, в итоге, конструирования образа позитивного будущего, где есть место и работе, и самореализации", - сказала Чистова.В будущем планируется проведение регулярных ежегодных летних школ, в том числе, в онлайн-формате, а также встреч, направленных на создание устойчивого сообщества незрячих школьников и студентов с инвалидностью.

https://ria.ru/20220602/dogovor-1792646749.html

https://ria.ru/20220222/tekhnologiya-1774256503.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, новости компаний - экономика, общество, благотворительность, вымпелком