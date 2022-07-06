Рейтинг@Mail.ru
Билайн поддержит проект летней школы профориентации для незрячих подростков - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/proforientatsiya-1800360842.html
Билайн поддержит проект летней школы профориентации для незрячих подростков
Билайн поддержит проект летней школы профориентации для незрячих подростков - РИА Новости, 06.07.2022
Билайн поддержит проект летней школы профориентации для незрячих подростков
ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) окажет поддержку инклюзивному предпринимательскому проекту "Эверлэнд", запускающему мотивационную летнюю школу для школьников и... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:00
2022-07-06T10:00
билайн
новости компаний - экономика
общество
благотворительность
вымпелком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754513138_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57eb33192d99633e877c43506342c96a.jpg
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) окажет поддержку инклюзивному предпринимательскому проекту "Эверлэнд", запускающему мотивационную летнюю школу для школьников и студентов с инвалидностью по зрению, сообщает компания.Школа, занятия которой будут проходить в московской штаб-квартире билайн с 8 по 29 июля, рассчитана как на молодых людей, родившихся со слепотой, так и на ребят, которые столкнулись с потерей зрения уже в подростковом возрасте. Программа занятий поможет им получить представление о востребованных профессиях, на которые стоит ориентироваться незрячему школьнику или студенту, освоить алгоритмы развития дополнительных навыков, прежде всего, цифровой грамотности, расширить круг общения и социальные связи."Молодые люди с инвалидностью по зрению - одна из самых уязвимых категорий. У них есть высокий интеллект, желание быть как все, развиваться, учиться. Но часто они сталкиваются с серьезными препятствиями. Вместе с тем большая часть этих преград преодолима при использовании цифровых инструментов, развитии коммуникационных навыков. Все эти аспекты мы будем подробно рассматривать в рамках Школы", - приводятся в сообщении слова сооснователя "Эверлэнд" Елены Мартыновой.Как отметила руководитель по устойчивому развитию билайн Евгения Чистова, летняя школа для подростков – новый этап совместной работы билайн и "Эверлэнд" по развитию инклюзивной образовательной среды, где важное место занимает профориентация."Очень верим, что опора на примеры успешных молодых людей с инвалидностью и открытое обсуждение сложных вопросов о принятии себя и ситуации поможет подросткам в профессиональном самоопределении, осознанию перспективности специализации в цифровых профессиях и, в итоге, конструирования образа позитивного будущего, где есть место и работе, и самореализации", - сказала Чистова.В будущем планируется проведение регулярных ежегодных летних школ, в том числе, в онлайн-формате, а также встреч, направленных на создание устойчивого сообщества незрячих школьников и студентов с инвалидностью.
https://ria.ru/20220602/dogovor-1792646749.html
https://ria.ru/20220222/tekhnologiya-1774256503.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754513138_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d669170832b750653d5ff6b33618f019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, новости компаний - экономика, общество, благотворительность, вымпелком
10:00 06.07.2022
 

Билайн поддержит проект летней школы профориентации для незрячих подростков

Обновленный логотип компании Билайн
Обновленный логотип компании Билайн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) окажет поддержку инклюзивному предпринимательскому проекту "Эверлэнд", запускающему мотивационную летнюю школу для школьников и студентов с инвалидностью по зрению, сообщает компания.
Школа, занятия которой будут проходить в московской штаб-квартире билайн с 8 по 29 июля, рассчитана как на молодых людей, родившихся со слепотой, так и на ребят, которые столкнулись с потерей зрения уже в подростковом возрасте. Программа занятий поможет им получить представление о востребованных профессиях, на которые стоит ориентироваться незрячему школьнику или студенту, освоить алгоритмы развития дополнительных навыков, прежде всего, цифровой грамотности, расширить круг общения и социальные связи.
Билайн подписал Национальный инклюзивный договор - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 15:02
Билайн подписал Национальный инклюзивный договор
"Молодые люди с инвалидностью по зрению - одна из самых уязвимых категорий. У них есть высокий интеллект, желание быть как все, развиваться, учиться. Но часто они сталкиваются с серьезными препятствиями. Вместе с тем большая часть этих преград преодолима при использовании цифровых инструментов, развитии коммуникационных навыков. Все эти аспекты мы будем подробно рассматривать в рамках Школы", - приводятся в сообщении слова сооснователя "Эверлэнд" Елены Мартыновой.
Как отметила руководитель по устойчивому развитию билайн Евгения Чистова, летняя школа для подростков – новый этап совместной работы билайн и "Эверлэнд" по развитию инклюзивной образовательной среды, где важное место занимает профориентация.
"Очень верим, что опора на примеры успешных молодых людей с инвалидностью и открытое обсуждение сложных вопросов о принятии себя и ситуации поможет подросткам в профессиональном самоопределении, осознанию перспективности специализации в цифровых профессиях и, в итоге, конструирования образа позитивного будущего, где есть место и работе, и самореализации", - сказала Чистова.
В будущем планируется проведение регулярных ежегодных летних школ, в том числе, в онлайн-формате, а также встреч, направленных на создание устойчивого сообщества незрячих школьников и студентов с инвалидностью.
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
22 февраля, 10:11
Билайн передал технологию MultiSim для "ЛизаАлерт"
 
БилайнНовости компаний - ЭкономикаОбществоБлаготворительностьВымпелКом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала