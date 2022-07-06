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Откровенный фильм с Прилучным раскритиковали в Сети - РИА Новости, 06.07.2022
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Откровенный фильм с Прилучным раскритиковали в Сети
Откровенный фильм с Прилучным раскритиковали в Сети - РИА Новости, 06.07.2022
Откровенный фильм с Прилучным раскритиковали в Сети
Фильм "Соври мне правду", в котором Павел Прилучный играет одну из главных ролей, раскритиковали в социальных сетях. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:06
2022-07-06T11:06
шоубиз
знаменитости
павел прилучный
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фильм "Соври мне правду", в котором Павел Прилучный играет одну из главных ролей, раскритиковали в социальных сетях.Актер рассказал, что картину теперь смогут увидеть в Японии.В комментариях отметили, что фильм – один из худших среди киноработ Прилучного.По сюжету влюбленная пара (Дарья Мельникова и Евгений Романцов) уезжает в загородный дом, чтобы провести время вместе. Внезапно на пороге объявляются младшая сестра девушки (Елизавета Кононова) и ее бывший бойфренд (Павел Прилучный). Романтическая идиллия нарушена.Звезда сериала "Папины дочки" Мельникова признавалась, что впервые снималась в постельных сценах.
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знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес
11:06 06.07.2022
 
Откровенный фильм с Прилучным раскритиковали в Сети

Откровенный фильм с Павлом Прилучным "Соври мне правду" раскритиковали в Сети

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкV фестиваль нового российского кино "Горький fest". День седьмой
V фестиваль нового российского кино Горький fest. День седьмой - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фильм "Соври мне правду", в котором Павел Прилучный играет одну из главных ролей, раскритиковали в социальных сетях.
Актер рассказал, что картину теперь смогут увидеть в Японии.

"Едем в Японию. Наш фильм "Соври мне правду" теперь смогут увидеть и японские зрители на японском языке", – написал Павел.

В комментариях отметили, что фильм – один из худших среди киноработ Прилучного.

"Фильм ужасен", "Фильм не понравился, обложка не оправдала", "Не дожат сценарий фильма, какой пустой", "Один из худших фильмов в вашей фильмографии! Ваша игра хорошая, а вот сценарий – ноль. Главная героиня в исполнении Мельниковой выглядит ну очень смешно", – заявили подписчики.

По сюжету влюбленная пара (Дарья Мельникова и Евгений Романцов) уезжает в загородный дом, чтобы провести время вместе. Внезапно на пороге объявляются младшая сестра девушки (Елизавета Кононова) и ее бывший бойфренд (Павел Прилучный). Романтическая идиллия нарушена.
Звезда сериала "Папины дочки" Мельникова признавалась, что впервые снималась в постельных сценах.
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