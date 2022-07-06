https://ria.ru/20220706/priluchnyy-1800612483.html

Откровенный фильм с Прилучным раскритиковали в Сети

Откровенный фильм с Прилучным раскритиковали в Сети - РИА Новости, 06.07.2022

Откровенный фильм с Прилучным раскритиковали в Сети

Фильм "Соври мне правду", в котором Павел Прилучный играет одну из главных ролей, раскритиковали в социальных сетях. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:06

2022-07-06T11:06

2022-07-06T11:06

шоубиз

знаменитости

павел прилучный

шоу-бизнес

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фильм "Соври мне правду", в котором Павел Прилучный играет одну из главных ролей, раскритиковали в социальных сетях.Актер рассказал, что картину теперь смогут увидеть в Японии.В комментариях отметили, что фильм – один из худших среди киноработ Прилучного.По сюжету влюбленная пара (Дарья Мельникова и Евгений Романцов) уезжает в загородный дом, чтобы провести время вместе. Внезапно на пороге объявляются младшая сестра девушки (Елизавета Кононова) и ее бывший бойфренд (Павел Прилучный). Романтическая идиллия нарушена.Звезда сериала "Папины дочки" Мельникова признавалась, что впервые снималась в постельных сценах.

https://ria.ru/20220701/priluchnyy-1799486562.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес