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Экс-замминистра культуры осудили за хищения на реконструкции Эрмитажа - РИА Новости, 06.07.2022
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Культура
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Экс-замминистра культуры осудили за хищения на реконструкции Эрмитажа
Экс-замминистра культуры осудили за хищения на реконструкции Эрмитажа - РИА Новости, 06.07.2022
Экс-замминистра культуры осудили за хищения на реконструкции Эрмитажа
Красногорский суд Московской области приговорил к 8,5 годам колонии бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о хищениях на реконструкции... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:35
2022-07-06T18:33
происшествия
государственный эрмитаж
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
московская область (подмосковье)
москва
калуга
борис мазо
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Красногорский суд Московской области приговорил к 8,5 годам колонии бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о хищениях на реконструкции Эрмитажа, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов."Красногорский суд Московской области приговорил Пирумова к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей. Мы обжалуем это решение", - рассказал собеседник агентства.Это второй приговор Пирумова, первый срок бывший чиновник уже отбыл, выйдя из колонии условно-досрочно.Как полагает обвинение, в 2015 году Пирумов вместе с директором одного из департаментов Минкультуры Борисом Мазо создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа.В итоге между Эрмитажем и подконтрольной обвиняемым фирмой был заключен государственный контракт, в ходе которого соучастники, считает следствие, похитили более 900 миллионов рублей; 800 миллионов из них удалось отмыть. В релизе Генпрокуратуры была указана сумма хищений в 916 миллионов рублей.Бывший заместитель министра культуры был уже осужден по "делу реставраторов" с другими фигурантами из Минкультуры и бизнеса, где они похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы назначил Пирумову 1,5 года колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года Мосгорсуд увеличил срок до трех лет. Первая апелляция привела лишь к увеличению суммы штрафа - с 300 тысяч до миллиона рублей.
https://realty.ria.ru/20220524/ermitazh-1790316038.html
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происшествия, государственный эрмитаж, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), москва, калуга, борис мазо, новости культуры
17:35 06.07.2022 (обновлено: 18:33 06.07.2022)
 
Экс-замминистра культуры осудили за хищения на реконструкции Эрмитажа

Экс-замминистра культуры Пирумов получил 8,5 года за хищения на реконструкции Эрмитажа

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЭкс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Красногорский суд Московской области приговорил к 8,5 годам колонии бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о хищениях на реконструкции Эрмитажа, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
"Красногорский суд Московской области приговорил Пирумова к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей. Мы обжалуем это решение", - рассказал собеседник агентства.
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 10:14
Эрмитаж вновь ищет подрядчика достройки фондохранилища почти за 2 млрд руб
Это второй приговор Пирумова, первый срок бывший чиновник уже отбыл, выйдя из колонии условно-досрочно.
Как полагает обвинение, в 2015 году Пирумов вместе с директором одного из департаментов Минкультуры Борисом Мазо создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа.
В итоге между Эрмитажем и подконтрольной обвиняемым фирмой был заключен государственный контракт, в ходе которого соучастники, считает следствие, похитили более 900 миллионов рублей; 800 миллионов из них удалось отмыть. В релизе Генпрокуратуры была указана сумма хищений в 916 миллионов рублей.
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24 мая, 13:54Культура
Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом
Бывший заместитель министра культуры был уже осужден по "делу реставраторов" с другими фигурантами из Минкультуры и бизнеса, где они похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.
В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы назначил Пирумову 1,5 года колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года Мосгорсуд увеличил срок до трех лет. Первая апелляция привела лишь к увеличению суммы штрафа - с 300 тысяч до миллиона рублей.
 
КультураПроисшествияГосударственный ЭрмитажМосковский городской судГенеральная прокуратура РФМосковская область (Подмосковье)МоскваКалугаБорис МазоНовости культуры
 
 
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