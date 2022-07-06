https://ria.ru/20220706/prigovor-1800759761.html

Экс-замминистра культуры осудили за хищения на реконструкции Эрмитажа

Экс-замминистра культуры осудили за хищения на реконструкции Эрмитажа - РИА Новости, 06.07.2022

Экс-замминистра культуры осудили за хищения на реконструкции Эрмитажа

Красногорский суд Московской области приговорил к 8,5 годам колонии бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о хищениях на реконструкции... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:35

2022-07-06T17:35

2022-07-06T18:33

происшествия

государственный эрмитаж

московский городской суд

генеральная прокуратура рф

московская область (подмосковье)

москва

калуга

борис мазо

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Красногорский суд Московской области приговорил к 8,5 годам колонии бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о хищениях на реконструкции Эрмитажа, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов."Красногорский суд Московской области приговорил Пирумова к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей. Мы обжалуем это решение", - рассказал собеседник агентства.Это второй приговор Пирумова, первый срок бывший чиновник уже отбыл, выйдя из колонии условно-досрочно.Как полагает обвинение, в 2015 году Пирумов вместе с директором одного из департаментов Минкультуры Борисом Мазо создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа.В итоге между Эрмитажем и подконтрольной обвиняемым фирмой был заключен государственный контракт, в ходе которого соучастники, считает следствие, похитили более 900 миллионов рублей; 800 миллионов из них удалось отмыть. В релизе Генпрокуратуры была указана сумма хищений в 916 миллионов рублей.Бывший заместитель министра культуры был уже осужден по "делу реставраторов" с другими фигурантами из Минкультуры и бизнеса, где они похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы назначил Пирумову 1,5 года колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года Мосгорсуд увеличил срок до трех лет. Первая апелляция привела лишь к увеличению суммы штрафа - с 300 тысяч до миллиона рублей.

https://realty.ria.ru/20220524/ermitazh-1790316038.html

https://ria.ru/20220524/ermitazh-1790387138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, государственный эрмитаж, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), москва, калуга, борис мазо, новости культуры