https://ria.ru/20220706/prigovor-1800680505.html
В МИД раскритиковали вынесение приговора россиянину в Австралии
В МИД раскритиковали вынесение приговора россиянину в Австралии - РИА Новости, 06.07.2022
В МИД раскритиковали вынесение приговора россиянину в Австралии
Москва считает двойными стандартами вынесение суровой меры пресечения российскому гражданину Семену Бойкову, приговоренному в Австралии к 10 месяцам тюрьмы,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:29
2022-07-06T14:29
2022-07-06T14:48
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва считает двойными стандартами вынесение суровой меры пресечения российскому гражданину Семену Бойкову, приговоренному в Австралии к 10 месяцам тюрьмы, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Усматриваем в данном сюжете очередное проявление двойных стандартов и предвзятого отношения к тем, кто использует право на свободное изложение собственных взглядов, не совпадающих сегодня с антироссийским мейнстримом на зеленом континенте,"- сказал дипломат в ходе еженедельного брифинга МИД РФ.Он объяснил, что городской суд города Сиднея приговорил атамана забайкальского казачества Семена Михайловича Бойкова к 10 месяцам тюремного заключения."В вину ему вменяется нарушение предписания о неразглашении конфиденциальной информации, это связано с тем, что в одном из своих выступлений на предвыборном митинге в поддержку независимых политиков, он привел конкретный факт назначения местными властями символической меры пресечения человеку, обвиняемому в растлении малолетних. А также выложил данную речь в собственном YouTube-канале, на который подписано свыше 150 тысяч человек", - пояснил дипломат.Зайцев также отметил, что российский гражданин, проживающий в Австралии, "не только открыто поддерживает СВО России на Украине и организовал в ее поддержку несколько акций у генерального консульства РФ в Сиднее, но используя свои ресурсы в соцсетях, распространял объективную информацию о Донбассе".Несмотря на тот факт, что Бойков признал вину, сотрудничал со следствием, ему была все равно был вынесен суровой приговор.В МИД РФ убеждены, что причиной такому приговору "послужила деятельность нашего соотечественника, которая на протяжении долгого времени идет вразрез с русофобской линией официальной Канберры"."Присоединяемся к требованиям трезвомыслящих австралийцев и соотечественников о прекращении преследования Бойкова", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20220315/avstraliya-1778208332.html
https://ria.ru/20220620/bronetransportery-1796644076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, австралия, канберра, донбасс, сидней
14:29 06.07.2022 (обновлено: 14:48 06.07.2022)
В МИД раскритиковали вынесение приговора россиянину в Австралии
МИД назвал приговор россиянину Бойкову в Австралии проявлением двойных стандартов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Москва считает двойными стандартами вынесение суровой меры пресечения российскому гражданину Семену Бойкову, приговоренному в Австралии к 10 месяцам тюрьмы, заявил
заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Усматриваем в данном сюжете очередное проявление двойных стандартов и предвзятого отношения к тем, кто использует право на свободное изложение собственных взглядов, не совпадающих сегодня с антироссийским мейнстримом на зеленом континенте,"- сказал дипломат в ходе еженедельного брифинга МИД РФ
.
Он объяснил, что городской суд города Сиднея
приговорил атамана забайкальского казачества Семена Михайловича Бойкова к 10 месяцам тюремного заключения.
"В вину ему вменяется нарушение предписания о неразглашении конфиденциальной информации, это связано с тем, что в одном из своих выступлений на предвыборном митинге в поддержку независимых политиков, он привел конкретный факт назначения местными властями символической меры пресечения человеку, обвиняемому в растлении малолетних. А также выложил данную речь в собственном YouTube-канале, на который подписано свыше 150 тысяч человек", - пояснил дипломат.
Зайцев также отметил, что российский гражданин, проживающий в Австралии
, "не только открыто поддерживает СВО России на Украине
и организовал в ее поддержку несколько акций у генерального консульства РФ в Сиднее, но используя свои ресурсы в соцсетях, распространял объективную информацию о Донбассе".
Несмотря на тот факт, что Бойков признал вину, сотрудничал со следствием, ему была все равно был вынесен суровой приговор.
В МИД РФ убеждены, что причиной такому приговору "послужила деятельность нашего соотечественника, которая на протяжении долгого времени идет вразрез с русофобской линией официальной Канберры".
"Присоединяемся к требованиям трезвомыслящих австралийцев и соотечественников о прекращении преследования Бойкова", - заключил дипломат.