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Задержанному по делу о стрельбе в Чикаго грозит пожизненный срок

Задержанному по делу о стрельбе в Чикаго грозит пожизненный срок - РИА Новости, 06.07.2022

Задержанному по делу о стрельбе в Чикаго грозит пожизненный срок

Задержанному по делу о стрельбе в пригороде Чикаго Хайленд Парке Роберту Кримо предъявлены обвинения в семи убийствах, ему грозит пожизненный срок, сообщил... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T01:52

2022-07-06T01:52

2022-07-06T01:52

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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Задержанному по делу о стрельбе в пригороде Чикаго Хайленд Парке Роберту Кримо предъявлены обвинения в семи убийствах, ему грозит пожизненный срок, сообщил генпрокурор штата Иллинойс Эрик Райнхардт.Райнхардт заявил, что в случае признание виновным Кримо грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Преступление было тщательно спланированным, добавил генпрокурор.Прокуратура в среду обратится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого без права выхода под залог, сказал Райнхардт.В результате стрельбы 4 июля на параде по случаю Дня независимости США в Хайленд Парке погибли семь человек, более 20 были ранены. 22-летний мужчина вел огонь, предположительно, из штурмовой винтовки, Комментируя случившуюся там трагедию президент США Джо Байден пообещал не сдаваться в борьбе с "эпидемией вооруженного насилия", признав, что несмотря на самую значительную за 30 лет перемену в законе об обороте оружия, предстоит еще многое сделать.

https://ria.ru/20220705/ssha-1800271920.html

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в мире, сша, чикаго, иллинойс