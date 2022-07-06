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Задержанному по делу о стрельбе в Чикаго грозит пожизненный срок - РИА Новости, 06.07.2022
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Задержанному по делу о стрельбе в Чикаго грозит пожизненный срок
Задержанному по делу о стрельбе в Чикаго грозит пожизненный срок - РИА Новости, 06.07.2022
Задержанному по делу о стрельбе в Чикаго грозит пожизненный срок
Задержанному по делу о стрельбе в пригороде Чикаго Хайленд Парке Роберту Кримо предъявлены обвинения в семи убийствах, ему грозит пожизненный срок, сообщил... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T01:52
2022-07-06T01:52
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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Задержанному по делу о стрельбе в пригороде Чикаго Хайленд Парке Роберту Кримо предъявлены обвинения в семи убийствах, ему грозит пожизненный срок, сообщил генпрокурор штата Иллинойс Эрик Райнхардт.Райнхардт заявил, что в случае признание виновным Кримо грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Преступление было тщательно спланированным, добавил генпрокурор.Прокуратура в среду обратится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого без права выхода под залог, сказал Райнхардт.В результате стрельбы 4 июля на параде по случаю Дня независимости США в Хайленд Парке погибли семь человек, более 20 были ранены. 22-летний мужчина вел огонь, предположительно, из штурмовой винтовки, Комментируя случившуюся там трагедию президент США Джо Байден пообещал не сдаваться в борьбе с "эпидемией вооруженного насилия", признав, что несмотря на самую значительную за 30 лет перемену в законе об обороте оружия, предстоит еще многое сделать.
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в мире, сша, чикаго, иллинойс
01:52 06.07.2022
 
Задержанному по делу о стрельбе в Чикаго грозит пожизненный срок

Генпрокурор Иллинойса: задержанному по делу о стрельбе в Чикаго грозит пожизненный срок

© Getty Images/J Pat CarterПолицейский автомобиль в США
Полицейский автомобиль в США
© Getty Images/J Pat Carter
Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Задержанному по делу о стрельбе в пригороде Чикаго Хайленд Парке Роберту Кримо предъявлены обвинения в семи убийствах, ему грозит пожизненный срок, сообщил генпрокурор штата Иллинойс Эрик Райнхардт.
"Подозреваемому предъявлены обвинения в семи убийствах. Мы ожидаем и других обвинений", — сказал он на пресс-конференции.
Райнхардт заявил, что в случае признание виновным Кримо грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Преступление было тщательно спланированным, добавил генпрокурор.
Прокуратура в среду обратится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого без права выхода под залог, сказал Райнхардт.
В результате стрельбы 4 июля на параде по случаю Дня независимости США в Хайленд Парке погибли семь человек, более 20 были ранены. 22-летний мужчина вел огонь, предположительно, из штурмовой винтовки, Комментируя случившуюся там трагедию президент США Джо Байден пообещал не сдаваться в борьбе с "эпидемией вооруженного насилия", признав, что несмотря на самую значительную за 30 лет перемену в законе об обороте оружия, предстоит еще многое сделать.
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