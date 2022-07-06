https://ria.ru/20220706/postradali-1800559650.html

Во время протестов в Северной Македонии пострадали 47 полицейских

Во время протестов в Северной Македонии пострадали 47 полицейских - РИА Новости, 06.07.2022

Во время протестов в Северной Македонии пострадали 47 полицейских

В столкновении с протестующими у здания Собрания Северной Македонии вечером пострадали 47 полицейских, сообщило МВД. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T01:41

2022-07-06T01:41

2022-07-06T02:58

в мире

северная македония

скопье

евросоюз

совет ес

болгария

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БЕЛГРАД, 6 июл — РИА Новости. В столкновении с протестующими у здания Собрания Северной Македонии вечером пострадали 47 полицейских, сообщило МВД.Причина уже четвертого протеста в Скопье — предложение председательствовавшей до 30 июня в Совете ЕС Франции по урегулированию разногласий Болгарии и Северной Македонии для начала переговоров о вступлении балканской республики в ЕС. По мнению оппозиции и протестующих, предполагаемые в документе уступки болгарам нарушают национальные, культурные и исторические права и интересы македонцев.В этот раз толпа противников документа скандировала оскорбления в адрес властей и пробила ограждение у здания Собрания, забросала полицию тяжелыми предметами и прорвалась к защитному кордону перед входом в парламент.Отмечается, что демонстранты бросали в силовиков коктейли Молотова, камни, яйца, металлические предметы, бетонную плитку, дорожные знаки, урны и пиротехнические средства. Повреждены автомобиль и малый опорный пункт полиции."Полиция задержала 11 человек, в ходе протеста не применяла пиротехнические или химические средства для разгона толпы", — уточнили власти.О пострадавших демонстрантах в сообщении МВД упоминаний нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220624/veto-1797877684.html

https://ria.ru/20220622/zabastovka-1797397761.html

северная македония

скопье

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в мире, северная македония, скопье, евросоюз, совет ес, болгария