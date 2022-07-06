https://ria.ru/20220706/postradali-1800559650.html
Во время протестов в Северной Македонии пострадали 47 полицейских
Во время протестов в Северной Македонии пострадали 47 полицейских - РИА Новости, 06.07.2022
Во время протестов в Северной Македонии пострадали 47 полицейских
В столкновении с протестующими у здания Собрания Северной Македонии вечером пострадали 47 полицейских, сообщило МВД. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T01:41
2022-07-06T01:41
2022-07-06T02:58
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БЕЛГРАД, 6 июл — РИА Новости. В столкновении с протестующими у здания Собрания Северной Македонии вечером пострадали 47 полицейских, сообщило МВД.Причина уже четвертого протеста в Скопье — предложение председательствовавшей до 30 июня в Совете ЕС Франции по урегулированию разногласий Болгарии и Северной Македонии для начала переговоров о вступлении балканской республики в ЕС. По мнению оппозиции и протестующих, предполагаемые в документе уступки болгарам нарушают национальные, культурные и исторические права и интересы македонцев.В этот раз толпа противников документа скандировала оскорбления в адрес властей и пробила ограждение у здания Собрания, забросала полицию тяжелыми предметами и прорвалась к защитному кордону перед входом в парламент.Отмечается, что демонстранты бросали в силовиков коктейли Молотова, камни, яйца, металлические предметы, бетонную плитку, дорожные знаки, урны и пиротехнические средства. Повреждены автомобиль и малый опорный пункт полиции."Полиция задержала 11 человек, в ходе протеста не применяла пиротехнические или химические средства для разгона толпы", — уточнили власти.О пострадавших демонстрантах в сообщении МВД упоминаний нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220624/veto-1797877684.html
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в мире, северная македония, скопье, евросоюз, совет ес, болгария
01:41 06.07.2022 (обновлено: 02:58 06.07.2022)
Во время протестов в Северной Македонии пострадали 47 полицейских
В Северной Македонии 47 полицейских пострадали в столкновениях у здания парламента страны
БЕЛГРАД, 6 июл — РИА Новости. В столкновении с протестующими у здания Собрания Северной Македонии вечером пострадали 47 полицейских, сообщило МВД.
Причина уже четвертого протеста в Скопье
— предложение председательствовавшей до 30 июня в Совете ЕС
Франции по урегулированию разногласий Болгарии
и Северной Македонии
для начала переговоров о вступлении балканской республики в ЕС
. По мнению оппозиции и протестующих, предполагаемые в документе уступки болгарам нарушают национальные, культурные и исторические права и интересы македонцев.
В этот раз толпа противников документа скандировала оскорбления в адрес властей и пробила ограждение у здания Собрания, забросала полицию тяжелыми предметами и прорвалась к защитному кордону перед входом в парламент.
"Пострадали 47 полицейских, из которых 11 получили более серьезные, а двое — тяжелые травмы на протесте, который начался сегодня вечером в 19.00 (20.00 мск) перед зданием правительства, продолжился перед МИД и завершился у Собрания около 22.30 (23.30 мск). Всем пострадавшим полицейским оказана медицинская помощь, серьезно травмированные доставлены в медучреждения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что демонстранты бросали в силовиков коктейли Молотова, камни, яйца, металлические предметы, бетонную плитку, дорожные знаки, урны и пиротехнические средства. Повреждены автомобиль и малый опорный пункт полиции.
"Полиция задержала 11 человек, в ходе протеста не применяла пиротехнические или химические средства для разгона толпы", — уточнили власти.
О пострадавших демонстрантах в сообщении МВД упоминаний нет.