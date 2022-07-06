https://ria.ru/20220706/polsha-1800685364.html

Президенты Польши и Литвы проверят войска в Сувалкском коридоре

Президенты Польши и Литвы проверят войска в Сувалкском коридоре - РИА Новости, 06.07.2022

Президенты Польши и Литвы проверят войска в Сувалкском коридоре

Президенты Польши и Литвы проинспектируют войска в Сувалкском коридоре между Калининградом и Белоруссией, сообщает Бюро национальной безопасности (BBN) Польши. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:45

2022-07-06T14:45

2022-07-06T14:56

в мире

польша

литва

анджей дуда

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белоруссия

нато

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ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Президенты Польши и Литвы проинспектируют войска в Сувалкском коридоре между Калининградом и Белоруссией, сообщает Бюро национальной безопасности (BBN) Польши.Власти Польши неоднократно заявляли, что самым уязвимым направлением с военной точки зрения считают гипотетический Сувалкский коридор - участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров."Президент Анджей Дуда посетит в четверг расположенный в Сувалкском коридоре мобильный командный пункт многонациональной дивизии "Северо-Восток", где встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой", - говорится в сообщении.Также, по данным BBN, Дуда и Науседа посетят логистический батальон в литовском Мариямполе.Штаб многонациональной дивизии "Северо-Восток" расположен в Эльблонге, его задачей является координация действий четырех многонациональных боевых батальонных групп НАТО, развернутых в рамках eFP (усиленное выдвинутое присутствие) в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. В соответствии с решением июньского саммита НАТО, эти батальоны в случае необходимости должны быть готовы развернуться до уровня бригад.

https://radiosputnik.ria.ru/20220703/kaliningrad-1799967665.html

https://ria.ru/20220630/polsha-1799284319.html

польша

литва

белоруссия

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в мире, польша, литва, анджей дуда, гитанас науседа, белоруссия, нато