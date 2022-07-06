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Покушавшиеся на главу УСИН в Херсоне заявили, что работали за деньги - РИА Новости, 06.07.2022
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Покушавшиеся на главу УСИН в Херсоне заявили, что работали за деньги
Покушавшиеся на главу УСИН в Херсоне заявили, что работали за деньги - РИА Новости, 06.07.2022
Покушавшиеся на главу УСИН в Херсоне заявили, что работали за деньги
Задержанные участники подготовки покушения на главу УСИН Херсонской области получали указания кураторов из украинской военной разведки, выполняя их указания за... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:42
2022-07-06T18:38
в мире
херсонская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Задержанные участники подготовки покушения на главу УСИН Херсонской области получали указания кураторов из украинской военной разведки, выполняя их указания за деньги и из чувства патриотизма, говорится в показаниях, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области Андрея Сереженко и Олега Пронько – участников и организаторов теракта в отношении главы УСИН области Евгения Соболева.Задержанный Андрей Сереженко рассказал, что по заданию соседа – организатора и исполнителя теракта следил за Соболевым возле его дома, а в день теракта должен был забрать исполнителя теракта в условленном месте и отвезти его домой. Он также рассказал, что теракт готовился по заданию украинской разведки."Да, конечно, понимал (что взрыв может убить или ранить окружающих). Честно говоря, я не понимаю, зачем я в это все влез, чего мне не хватало в жизни. Подвел всех. Непростительный поступок. (Организатор и исполнитель теракта) обещал все время разные суммы – то тысяча долларов, то пять, то две, в итоге ничего не дал", – сказал на допросе Андрей Сереженко.Второй задержанный Олег Пронько рассказал, что должен был следить за местом, где живет Соболев, сделать фотографии и отослать их куратору из ГУР МО Украины."Я не знал, что это будет теракт. Привык верить людям… Вроде как патриотизм", - сказал Пронько, отвечая на вопрос, зачем он участвовал в подготовке преступления."Я даже не предполагал, что так все будет… Теперь я уже понимаю (что сделал), я просто эти факты не сопоставлял все. Слышал, что была взорвана машина", - добавил Пронько в ходе дачи показаний.Террористы 18 июня организовали покушение на Соболева, заложив взрывчатку рядом с домом, где он проживает. Самодельное взрывное устройство направленного действия с поражающими элементами сработало в 150 метрах от машины. В результате Соболев получил ранения обеих ног и был оперативно госпитализирован.
https://ria.ru/20220706/ukraina-1800741954.html
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херсонская область
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"Это непростительный поступок" – задержанный за подготовку теракта в отношении главы УСИН в Херсоне
Задержанные участники подготовки покушения на главу УСИН Херсонской области получали указания кураторов из украинской военной разведки, выполняя их указания за деньги и из чувства патриотизма, говорится в показаниях, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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в мире, херсонская область , украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
17:42 06.07.2022 (обновлено: 18:38 06.07.2022)
 
Покушавшиеся на главу УСИН в Херсоне заявили, что работали за деньги

Покушавшиеся на главу УСИН в Херсоне заявили, что работали из-за патриотизма и за деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Задержанные участники подготовки покушения на главу УСИН Херсонской области получали указания кураторов из украинской военной разведки, выполняя их указания за деньги и из чувства патриотизма, говорится в показаниях, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области Андрея Сереженко и Олега Пронько – участников и организаторов теракта в отношении главы УСИН области Евгения Соболева.
Человек в наручниках. - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 17:00
Задержанные за покушение на главу УСИН Херсона работали на разведку Украины
Задержанный Андрей Сереженко рассказал, что по заданию соседа – организатора и исполнителя теракта следил за Соболевым возле его дома, а в день теракта должен был забрать исполнителя теракта в условленном месте и отвезти его домой. Он также рассказал, что теракт готовился по заданию украинской разведки.
"Да, конечно, понимал (что взрыв может убить или ранить окружающих). Честно говоря, я не понимаю, зачем я в это все влез, чего мне не хватало в жизни. Подвел всех. Непростительный поступок. (Организатор и исполнитель теракта) обещал все время разные суммы – то тысяча долларов, то пять, то две, в итоге ничего не дал", – сказал на допросе Андрей Сереженко.
Второй задержанный Олег Пронько рассказал, что должен был следить за местом, где живет Соболев, сделать фотографии и отослать их куратору из ГУР МО Украины.
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"Я не знал, что это будет теракт. Привык верить людям… Вроде как патриотизм", - сказал Пронько, отвечая на вопрос, зачем он участвовал в подготовке преступления.
"Я даже не предполагал, что так все будет… Теперь я уже понимаю (что сделал), я просто эти факты не сопоставлял все. Слышал, что была взорвана машина", - добавил Пронько в ходе дачи показаний.
Террористы 18 июня организовали покушение на Соболева, заложив взрывчатку рядом с домом, где он проживает. Самодельное взрывное устройство направленного действия с поражающими элементами сработало в 150 метрах от машины. В результате Соболев получил ранения обеих ног и был оперативно госпитализирован.
 
В миреХерсонская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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