https://ria.ru/20220706/pogoda-1800573245.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров - РИА Новости, 06.07.2022

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 22.00 четверга, следует из данных прогностической РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T08:19

2022-07-06T08:19

2022-07-06T08:20

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

погода

россия

пожары

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 22.00 четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение в столице и области действовало до 13.00 6 июля.Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 22.00 7 июля.

https://ria.ru/20220703/pogoda-1799852915.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), погода, россия, пожары, общество