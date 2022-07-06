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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров - РИА Новости, 06.07.2022
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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров - РИА Новости, 06.07.2022
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 22.00 четверга, следует из данных прогностической РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T08:19
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гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
погода
россия
пожары
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 22.00 четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение в столице и области действовало до 13.00 6 июля.Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 22.00 7 июля.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), погода, россия, пожары, общество
08:19 06.07.2022 (обновлено: 08:20 06.07.2022)
 
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуристы в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Туристы в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Туристы в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 22.00 четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ранее предупреждение в столице и области действовало до 13.00 6 июля.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 22.00 7 июля.
Девушки в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 03:21
В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июле
 
ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)ПогодаРоссияпожарыОбщество
 
 
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