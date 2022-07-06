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Правительство отказалось от мер поддержки операторов связи, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.07.2022
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Правительство отказалось от мер поддержки операторов связи, сообщили СМИ
Правительство отказалось от мер поддержки операторов связи, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.07.2022
Правительство отказалось от мер поддержки операторов связи, сообщили СМИ
Правительство РФ решило не вводить дополнительные финансовые меры поддержки операторов связи, сочтя отрасль не так сильно пострадавшей от санкций, как другие,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:28
2022-07-06T10:30
экономика
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство РФ решило не вводить дополнительные финансовые меры поддержки операторов связи, сочтя отрасль не так сильно пострадавшей от санкций, как другие, пишет газета "Коммерсант".Источники издания в трех крупных операторах связи сообщили, что не прошли согласование в правительстве такие меры, как льготная ставка налога на прибыль в размере 3% до 31 декабря 2024 года, мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, льготные кредиты по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования, пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи.Как пишет газета, решение об отказе от этих мер поддержи Минцифры приняло после того, как оценило финансовые показатели операторов за последние несколько месяцев и пришло к выводу, "что они не сильно пострадали от текущей экономической ситуации".Отмечается, что в числе принятых мер поддержки отрасли остались подготовленные Минцифры в марте мораторий на год на расширение емкости систем хранения данных на 15%, приостановка на год требований к операторам по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов сетями LTE, а также разрешение на совместное использование сетей связи в удаленных регионах. В пакете поддержки сохранилась и "справедливая индексация тарифов" на уровне инфляции.Tele2 в беседе с "Коммерсантом" добавил, что уже принятые меры наиболее важны для отрасли сейчас. При этом в компании уверены, что министерство не отказалось от нового пакета мер, "просто они требуют изменений в федеральном законодательстве и более глубокой проработки", пишет издание.
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экономика, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
10:28 06.07.2022 (обновлено: 10:30 06.07.2022)
 
Правительство отказалось от мер поддержки операторов связи, сообщили СМИ

"Ъ": правительство отказалось от дополнительных финансовых мер поддержки операторов связи

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство РФ решило не вводить дополнительные финансовые меры поддержки операторов связи, сочтя отрасль не так сильно пострадавшей от санкций, как другие, пишет газета "Коммерсант".
Источники издания в трех крупных операторах связи сообщили, что не прошли согласование в правительстве такие меры, как льготная ставка налога на прибыль в размере 3% до 31 декабря 2024 года, мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, льготные кредиты по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования, пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи.
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Как пишет газета, решение об отказе от этих мер поддержи Минцифры приняло после того, как оценило финансовые показатели операторов за последние несколько месяцев и пришло к выводу, "что они не сильно пострадали от текущей экономической ситуации".
Отмечается, что в числе принятых мер поддержки отрасли остались подготовленные Минцифры в марте мораторий на год на расширение емкости систем хранения данных на 15%, приостановка на год требований к операторам по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов сетями LTE, а также разрешение на совместное использование сетей связи в удаленных регионах. В пакете поддержки сохранилась и "справедливая индексация тарифов" на уровне инфляции.
Tele2 в беседе с "Коммерсантом" добавил, что уже принятые меры наиболее важны для отрасли сейчас. При этом в компании уверены, что министерство не отказалось от нового пакета мер, "просто они требуют изменений в федеральном законодательстве и более глубокой проработки", пишет издание.
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ЭкономикаТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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