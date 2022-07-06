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Опрос в Германии показал, что немцы не верят в победу Украины
Опрос в Германии показал, что немцы не верят в победу Украины - РИА Новости, 06.07.2022
Опрос в Германии показал, что немцы не верят в победу Украины
Большинство немцев не верят в полную победу Украины, включая возвращение уже потерянных областей, пишет N-TV, приводя данные опроса общественного мнения от... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:56
2022-07-06T18:56
2022-07-06T19:38
германия
украина
спецоперация
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
нато
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Большинство немцев не верят в полную победу Украины, включая возвращение уже потерянных областей, пишет N-TV, приводя данные опроса общественного мнения от института Forsa.Почти половина немцев считает, что Киев должен пойти на уступки и отказаться от территорий на востоке при условии возобновления переговоров. Обратного мнения придерживаются 41 процент респондентов. Более десяти процентов опрошенных воздержались от оценки.Еще больший разрыв наблюдается в вопросе о поставке вооружений: две трети немцев (69 процентов) не верят, что накачивание Украины Западом и Германией оружием поможет Украине. Число тех, кто верит в превосходство вооружений, составляет неизменные 26 процентов.Но, как отмечает N-TV, даже среди сторонников поставок большинство не верят в "военную победу" Украины.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220706/bezopasnost-1800680038.html
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германия, украина, спецоперация, в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, нато
18:56 06.07.2022 (обновлено: 19:38 06.07.2022)
Опрос в Германии показал, что немцы не верят в победу Украины
N-TV: большинство немцев считают, что победа Украины маловероятна