https://ria.ru/20220706/patrushev-1800566369.html

Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку

Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку - РИА Новости, 06.07.2022

Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в рамках рабочей поездки в Хабаровск посетил штаб Восточного военного округа и обсудил вопросы боевой... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T06:32

2022-07-06T06:32

2022-07-06T06:32

россия

сша

арктика

восточный военный округ (вво)

николай патрушев

безопасность

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ХАБАРОВСК, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в рамках рабочей поездки в Хабаровск посетил штаб Восточного военного округа и обсудил вопросы боевой подготовки, внимание было обращено на угрозы, связанные с наращиванием военной деятельности США и союзников.Патрушев ознакомился с работой Регионального центра управления обороной и обсудил с командованием ВВО выполнение основных мероприятий органов военного управления и войск округа.Также обсуждались вопросы боевой подготовки и перевооружения войск и сил. При рассмотрении военно-политической обстановки в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе внимание было обращено на существующие угрозы национальной безопасности России, связанные с наращиванием военной деятельности США и их союзников.

https://ria.ru/20220705/revanshizm-1800248378.html

россия

сша

арктика

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россия, сша, арктика, восточный военный округ (вво), николай патрушев, безопасность