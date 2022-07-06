https://ria.ru/20220706/patrushev-1800566369.html
Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку
Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку - РИА Новости, 06.07.2022
Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в рамках рабочей поездки в Хабаровск посетил штаб Восточного военного округа и обсудил вопросы боевой... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T06:32
2022-07-06T06:32
2022-07-06T06:32
россия
сша
арктика
восточный военный округ (вво)
николай патрушев
безопасность
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ХАБАРОВСК, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в рамках рабочей поездки в Хабаровск посетил штаб Восточного военного округа и обсудил вопросы боевой подготовки, внимание было обращено на угрозы, связанные с наращиванием военной деятельности США и союзников.Патрушев ознакомился с работой Регионального центра управления обороной и обсудил с командованием ВВО выполнение основных мероприятий органов военного управления и войск округа.Также обсуждались вопросы боевой подготовки и перевооружения войск и сил. При рассмотрении военно-политической обстановки в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе внимание было обращено на существующие угрозы национальной безопасности России, связанные с наращиванием военной деятельности США и их союзников.
https://ria.ru/20220705/revanshizm-1800248378.html
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россия, сша, арктика, восточный военный округ (вво), николай патрушев, безопасность
Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку
Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку, обращено внимание на угрозы из-за США