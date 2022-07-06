Рейтинг@Mail.ru
Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/patrushev-1800566369.html
Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку
Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку - РИА Новости, 06.07.2022
Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в рамках рабочей поездки в Хабаровск посетил штаб Восточного военного округа и обсудил вопросы боевой... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T06:32
2022-07-06T06:32
россия
сша
арктика
восточный военный округ (вво)
николай патрушев
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg
ХАБАРОВСК, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в рамках рабочей поездки в Хабаровск посетил штаб Восточного военного округа и обсудил вопросы боевой подготовки, внимание было обращено на угрозы, связанные с наращиванием военной деятельности США и союзников.Патрушев ознакомился с работой Регионального центра управления обороной и обсудил с командованием ВВО выполнение основных мероприятий органов военного управления и войск округа.Также обсуждались вопросы боевой подготовки и перевооружения войск и сил. При рассмотрении военно-политической обстановки в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе внимание было обращено на существующие угрозы национальной безопасности России, связанные с наращиванием военной деятельности США и их союзников.
https://ria.ru/20220705/revanshizm-1800248378.html
россия
сша
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, арктика, восточный военный округ (вво), николай патрушев, безопасность
06:32 06.07.2022
 
Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку

Патрушев обсудил в штабе ВВО боевую подготовку, обращено внимание на угрозы из-за США

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в рамках рабочей поездки в Хабаровск посетил штаб Восточного военного округа и обсудил вопросы боевой подготовки, внимание было обращено на угрозы, связанные с наращиванием военной деятельности США и союзников.
Патрушев ознакомился с работой Регионального центра управления обороной и обсудил с командованием ВВО выполнение основных мероприятий органов военного управления и войск округа.
Также обсуждались вопросы боевой подготовки и перевооружения войск и сил. При рассмотрении военно-политической обстановки в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе внимание было обращено на существующие угрозы национальной безопасности России, связанные с наращиванием военной деятельности США и их союзников.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 07:11
Патрушев: Япония активизирует реваншистские устремления в отношении Курил
 
РоссияСШААрктикаВосточный военный округ (ВВО)Николай ПатрушевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала