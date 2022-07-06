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ВОЗ зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян - РИА Новости, 06.07.2022
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ВОЗ зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян
ВОЗ зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян - РИА Новости, 06.07.2022
ВОЗ зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о случаях заражения детей оспой обезьян, заявила в среду глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:27
2022-07-06T17:32
воз
оспа обезьян
в мире
здоровье - общество
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ЦЮРИХ, 6 июл - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о случаях заражения детей оспой обезьян, заявила в среду глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис."Есть сообщения о случаях заболевания у детей. На сегодняшний день около трети из них приходится на детей в возрасте до 10 лет, а половина – на детей в возрасте до пяти лет", - сказала Льюис на брифинге.Она добавила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов 18-19 лет все еще остается открытым, однако дети младшего возраста, вероятно, заражаются в результате "воздействия в домашних условиях".За последнее время в 58 странах мира выявлено более 6 тысяч случаев оспы обезьян, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. В конце июня комитет ВОЗ заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал "чрезвычайный характер" вспышки этого заболевания и призвал контролировать распространение инфекции.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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воз, оспа обезьян, в мире, здоровье - общество
17:27 06.07.2022 (обновлено: 17:32 06.07.2022)
 
ВОЗ зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян

Представитель ВОЗ Льюис: организации известно о случаях заражения детей оспой обезьян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 6 июл - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о случаях заражения детей оспой обезьян, заявила в среду глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
"Есть сообщения о случаях заболевания у детей. На сегодняшний день около трети из них приходится на детей в возрасте до 10 лет, а половина – на детей в возрасте до пяти лет", - сказала Льюис на брифинге.
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Она добавила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов 18-19 лет все еще остается открытым, однако дети младшего возраста, вероятно, заражаются в результате "воздействия в домашних условиях".
За последнее время в 58 странах мира выявлено более 6 тысяч случаев оспы обезьян, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. В конце июня комитет ВОЗ заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал "чрезвычайный характер" вспышки этого заболевания и призвал контролировать распространение инфекции.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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