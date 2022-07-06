https://ria.ru/20220706/ospa-1800749196.html

ВОЗ сообщила о более чем шести тысячах случаев заражения оспой обезьян

ВОЗ сообщила о более чем шести тысячах случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 06.07.2022

ВОЗ сообщила о более чем шести тысячах случаев заражения оспой обезьян

Более шести тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено в 58 странах мира, комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этом месяце может провести... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:16

2022-07-06T17:16

2022-07-06T17:16

в мире

воз

оспа обезьян

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ЦЮРИХ, 6 июл - РИА Новости. Более шести тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено в 58 странах мира, комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этом месяце может провести заседание для обсуждения мер по борьбе с распространением заболевания, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Что касается оспы обезьян, я по-прежнему обеспокоен масштабами и распространением этого вируса. По всему миру в настоящее время зарегистрировано более 6 тысяч случаев заболевания в 58 странах", - сказал глава ВОЗ в среду на брифинге.Он добавил, что Европа по-прежнему остается эпицентром вспышки, кроме того, случаи заражения фиксируются в ряде африканских стран, ранее не затронутых инфекцией.Гендиректор организации сообщил, что планирует повторно созвать заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации на неделе, начинающейся 18 июля, или раньше, если это будет необходимо.В конце июня комитет ВОЗ заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал "чрезвычайный характер" вспышки этого заболевания и призвал контролировать распространение инфекции.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, воз, оспа обезьян