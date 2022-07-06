Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ сообщила о более чем шести тысячах случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/ospa-1800749196.html
ВОЗ сообщила о более чем шести тысячах случаев заражения оспой обезьян
ВОЗ сообщила о более чем шести тысячах случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 06.07.2022
ВОЗ сообщила о более чем шести тысячах случаев заражения оспой обезьян
Более шести тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено в 58 странах мира, комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этом месяце может провести... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:16
2022-07-06T17:16
в мире
воз
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789779095_0:283:3000:1971_1920x0_80_0_0_c5808e447880bb9e46a41396541b4631.jpg
ЦЮРИХ, 6 июл - РИА Новости. Более шести тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено в 58 странах мира, комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этом месяце может провести заседание для обсуждения мер по борьбе с распространением заболевания, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Что касается оспы обезьян, я по-прежнему обеспокоен масштабами и распространением этого вируса. По всему миру в настоящее время зарегистрировано более 6 тысяч случаев заболевания в 58 странах", - сказал глава ВОЗ в среду на брифинге.Он добавил, что Европа по-прежнему остается эпицентром вспышки, кроме того, случаи заражения фиксируются в ряде африканских стран, ранее не затронутых инфекцией.Гендиректор организации сообщил, что планирует повторно созвать заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации на неделе, начинающейся 18 июля, или раньше, если это будет необходимо.В конце июня комитет ВОЗ заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал "чрезвычайный характер" вспышки этого заболевания и призвал контролировать распространение инфекции.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789779095_175:0:2803:1971_1920x0_80_0_0_4a9d5e6ce11099167eae853342d896e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, воз, оспа обезьян
17:16 06.07.2022
 
ВОЗ сообщила о более чем шести тысячах случаев заражения оспой обезьян

ВОЗ: в 58 странах мира выявлены более шести тысяч случаев заражения оспой обезьян

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 6 июл - РИА Новости. Более шести тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено в 58 странах мира, комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этом месяце может провести заседание для обсуждения мер по борьбе с распространением заболевания, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Что касается оспы обезьян, я по-прежнему обеспокоен масштабами и распространением этого вируса. По всему миру в настоящее время зарегистрировано более 6 тысяч случаев заболевания в 58 странах", - сказал глава ВОЗ в среду на брифинге.
Он добавил, что Европа по-прежнему остается эпицентром вспышки, кроме того, случаи заражения фиксируются в ряде африканских стран, ранее не затронутых инфекцией.
Гендиректор организации сообщил, что планирует повторно созвать заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации на неделе, начинающейся 18 июля, или раньше, если это будет необходимо.
В конце июня комитет ВОЗ заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал "чрезвычайный характер" вспышки этого заболевания и призвал контролировать распространение инфекции.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Инфографика
Посмотреть
 
В миреВОЗОспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала