https://ria.ru/20220706/ospa-1800562304.html
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о заразности оспы обезьян
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о заразности оспы обезьян - РИА Новости, 06.07.2022
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о заразности оспы обезьян
Вирус оспы обезьян не мутировал и не стал более опасным, взрослые и дети могут им заразиться, этой болезни все возрасты покорны, заявил РИА Новости руководитель РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T03:15
2022-07-06T03:15
2022-07-06T03:15
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
общество
александр семенов (ученый)
оспа обезьян
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вирус оспы обезьян не мутировал и не стал более опасным, взрослые и дети могут им заразиться, этой болезни все возрасты покорны, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов.В Нидерландах ранее выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребенка."Вирус не мутировал, более опасным не стал. Взрослые могут заразить детей, дети могут заразить взрослых. Оспе обезьян все возрасты покорны", — сказал Семенов.Он отметил, что дети, беременные женщины, лица с нарушенным иммунитетом переносят болезнь гораздо тяжелее, поэтому случаи неблагоприятного течения оспы обезьян происходят чаще всего либо с детьми, либо с беременными, либо с ВИЧ-инфицированными.
https://ria.ru/20220703/ospa-1799918866.html
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество, александр семенов (ученый), оспа обезьян
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о заразности оспы обезьян
Глава "Вектора" Семенов: вирус оспы обезьян не стал опаснее, но ему все возрасты покорны
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вирус оспы обезьян не мутировал и не стал более опасным, взрослые и дети могут им заразиться, этой болезни все возрасты покорны, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов.
В Нидерландах
ранее выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребенка.
"Вирус не мутировал, более опасным не стал. Взрослые могут заразить детей, дети могут заразить взрослых. Оспе обезьян все возрасты покорны", — сказал Семенов.
Он отметил, что дети, беременные женщины, лица с нарушенным иммунитетом переносят болезнь гораздо тяжелее, поэтому случаи неблагоприятного течения оспы обезьян происходят чаще всего либо с детьми, либо с беременными, либо с ВИЧ-инфицированными.