Рейтинг@Mail.ru
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о заразности оспы обезьян - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/ospa-1800562304.html
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о заразности оспы обезьян
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о заразности оспы обезьян - РИА Новости, 06.07.2022
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о заразности оспы обезьян
Вирус оспы обезьян не мутировал и не стал более опасным, взрослые и дети могут им заразиться, этой болезни все возрасты покорны, заявил РИА Новости руководитель РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T03:15
2022-07-06T03:15
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
общество
александр семенов (ученый)
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790559912_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_1a1b76d9e19e109045937fe265694a59.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вирус оспы обезьян не мутировал и не стал более опасным, взрослые и дети могут им заразиться, этой болезни все возрасты покорны, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов.В Нидерландах ранее выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребенка."Вирус не мутировал, более опасным не стал. Взрослые могут заразить детей, дети могут заразить взрослых. Оспе обезьян все возрасты покорны", — сказал Семенов.Он отметил, что дети, беременные женщины, лица с нарушенным иммунитетом переносят болезнь гораздо тяжелее, поэтому случаи неблагоприятного течения оспы обезьян происходят чаще всего либо с детьми, либо с беременными, либо с ВИЧ-инфицированными.
https://ria.ru/20220703/ospa-1799918866.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790559912_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_cadc1d3cd9eac5e7022f63e3f81ae939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество, александр семенов (ученый), оспа обезьян
03:15 06.07.2022
 
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о заразности оспы обезьян

Глава "Вектора" Семенов: вирус оспы обезьян не стал опаснее, но ему все возрасты покорны

© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Перейти в фотобанк
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вирус оспы обезьян не мутировал и не стал более опасным, взрослые и дети могут им заразиться, этой болезни все возрасты покорны, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов.
В Нидерландах ранее выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребенка.
"Вирус не мутировал, более опасным не стал. Взрослые могут заразить детей, дети могут заразить взрослых. Оспе обезьян все возрасты покорны", — сказал Семенов.
Он отметил, что дети, беременные женщины, лица с нарушенным иммунитетом переносят болезнь гораздо тяжелее, поэтому случаи неблагоприятного течения оспы обезьян происходят чаще всего либо с детьми, либо с беременными, либо с ВИЧ-инфицированными.
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 15:06
Меры профилактики снижают риски завоза оспы обезьян, заявил Роспотребнадзор
 
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"ОбществоАлександр Семенов (ученый)Оспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала