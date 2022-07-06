https://ria.ru/20220706/ospa-1800562304.html

Эксперт Роспотребнадзора рассказал о заразности оспы обезьян

Эксперт Роспотребнадзора рассказал о заразности оспы обезьян - РИА Новости, 06.07.2022

Эксперт Роспотребнадзора рассказал о заразности оспы обезьян

Вирус оспы обезьян не мутировал и не стал более опасным, взрослые и дети могут им заразиться, этой болезни все возрасты покорны, заявил РИА Новости руководитель РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T03:15

2022-07-06T03:15

2022-07-06T03:15

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

общество

александр семенов (ученый)

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790559912_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_1a1b76d9e19e109045937fe265694a59.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вирус оспы обезьян не мутировал и не стал более опасным, взрослые и дети могут им заразиться, этой болезни все возрасты покорны, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов.В Нидерландах ранее выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребенка."Вирус не мутировал, более опасным не стал. Взрослые могут заразить детей, дети могут заразить взрослых. Оспе обезьян все возрасты покорны", — сказал Семенов.Он отметил, что дети, беременные женщины, лица с нарушенным иммунитетом переносят болезнь гораздо тяжелее, поэтому случаи неблагоприятного течения оспы обезьян происходят чаще всего либо с детьми, либо с беременными, либо с ВИЧ-инфицированными.

https://ria.ru/20220703/ospa-1799918866.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество, александр семенов (ученый), оспа обезьян