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Стала доступна новая версия российской ОС Simply Linux - РИА Новости, 06.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220706/os-1800660643.html
Стала доступна новая версия российской ОС Simply Linux
Стала доступна новая версия российской ОС Simply Linux - РИА Новости, 06.07.2022
Стала доступна новая версия российской ОС Simply Linux
Российская компания "Базальт СПО" анонсировала новую версию операционной системы Simply Linux. ОС общедоступна и может быть бесплатно установлена на любом... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:21
2022-07-06T13:21
наука
технологии
россия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российская компания "Базальт СПО" анонсировала новую версию операционной системы Simply Linux. ОС общедоступна и может быть бесплатно установлена на любом количестве компьютеров.В состав новой версии Simply Linux входит корневой сертификат безопасности Минцифры России. Это позволит защитить пользователей от риска потери доступа к российским сайтам. Улучшена работа с периферийным оборудованием, ПК на процессорах разных архитектур и веб-версиями популярных приложений.Разработчики считают, что Simply Linux становится реальной помощью среднему и малому бизнесу России."По качеству Simply Linux равноценна нашим более мощным коммерческим продуктам, поскольку все операционные системы семейства "Альт" создаются на основе единой инфраструктуры разработки", — говорит Сергей Трандин, генеральный директор "Базальт СПО".Операционную систему можно бесплатно установить на компьютеры с процессорами архитектур x86_64, i586, ARM64. В Simply Linux 10.1 заявлена полная совместимость с популярным российским софтом.
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технологии, россия
13:21 06.07.2022
 

Стала доступна новая версия российской ОС Simply Linux

© Базальт СПООС Simply Linux
ОС Simply Linux
© Базальт СПО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российская компания "Базальт СПО" анонсировала новую версию операционной системы Simply Linux. ОС общедоступна и может быть бесплатно установлена на любом количестве компьютеров.
В состав новой версии Simply Linux входит корневой сертификат безопасности Минцифры России. Это позволит защитить пользователей от риска потери доступа к российским сайтам. Улучшена работа с периферийным оборудованием, ПК на процессорах разных архитектур и веб-версиями популярных приложений.
Разработчики считают, что Simply Linux становится реальной помощью среднему и малому бизнесу России.
"По качеству Simply Linux равноценна нашим более мощным коммерческим продуктам, поскольку все операционные системы семейства "Альт" создаются на основе единой инфраструктуры разработки", — говорит Сергей Трандин, генеральный директор "Базальт СПО".
Операционную систему можно бесплатно установить на компьютеры с процессорами архитектур x86_64, i586, ARM64. В Simply Linux 10.1 заявлена полная совместимость с популярным российским софтом.
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24 июня, 13:16Наука
Создатели российской ОС "Аврора" анонсировали новый продукт
 
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