https://ria.ru/20220706/os-1800660643.html

Стала доступна новая версия российской ОС Simply Linux

Стала доступна новая версия российской ОС Simply Linux - РИА Новости, 06.07.2022

Стала доступна новая версия российской ОС Simply Linux

Российская компания "Базальт СПО" анонсировала новую версию операционной системы Simply Linux. ОС общедоступна и может быть бесплатно установлена на любом... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:21

2022-07-06T13:21

2022-07-06T13:21

наука

технологии

россия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российская компания "Базальт СПО" анонсировала новую версию операционной системы Simply Linux. ОС общедоступна и может быть бесплатно установлена на любом количестве компьютеров.В состав новой версии Simply Linux входит корневой сертификат безопасности Минцифры России. Это позволит защитить пользователей от риска потери доступа к российским сайтам. Улучшена работа с периферийным оборудованием, ПК на процессорах разных архитектур и веб-версиями популярных приложений.Разработчики считают, что Simply Linux становится реальной помощью среднему и малому бизнесу России."По качеству Simply Linux равноценна нашим более мощным коммерческим продуктам, поскольку все операционные системы семейства "Альт" создаются на основе единой инфраструктуры разработки", — говорит Сергей Трандин, генеральный директор "Базальт СПО".Операционную систему можно бесплатно установить на компьютеры с процессорами архитектур x86_64, i586, ARM64. В Simply Linux 10.1 заявлена полная совместимость с популярным российским софтом.

https://ria.ru/20220624/avrora-1797821313.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, россия