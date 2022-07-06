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Украинские войска снова обстреляли Макеевку

Украинские войска снова обстреляли Макеевку - РИА Новости, 06.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Макеевку

Украинские войска в 19.00 (совпадает с мск) обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, и Лозовое, выпустив пять снарядов калибром 122... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T20:29

2022-07-06T20:29

2022-07-06T20:29

специальная военная операция на украине

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макеевка

украина

авдеевка

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.00 (совпадает с мск) обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, и Лозовое, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 19.00 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 19.12 - населенный пункт Невельское – населенный пункт Лозовое: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

украина

авдеевка

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в мире, макеевка, украина, авдеевка, ситуация в днр и лнр