Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк из "Урагана" - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/obstrel-1800654358.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Урагана"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Урагана" - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Урагана"
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган" и артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:04
2022-07-06T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
денис пушилин
донецк (днр)
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796580724_18:0:3659:2048_1920x0_80_0_0_4b25b5b8fc2ff36eb5cd892a3b923d07.jpg
ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган" и артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:30 — населенный пункт Курахово — г. Донецк (Петровский район): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган"; 12:48 - населенный пункт Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в Telegram-канале представительства.В 12:57 ВСУ с позиций в Авдеевке выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, а спустя еще три минуты они из Артемовска открыли огонь по поселку Гольмовский под Горловкой — выпущены шесть таких же боеприпасов.В 13:15 украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя снарядами калибра 155 миллиметров.С утра ВСУ выпустили по территории ДНРВСУ практически ежедневно обстреливают 155-миллиметровыми снарядами территорию ДНР. Так, только за минувший день в результате атак погибли четыре мирных жителя, в том числе десятилетняя девочка, 12 человек получили ранения.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796580724_928:0:3659:2048_1920x0_80_0_0_b6cf0c2e8c816aadc54057c8d81c9290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, сцкк, денис пушилин, донецк (днр), украина, вооруженные силы рф, нато, ситуация в днр и лнр
13:04 06.07.2022 (обновлено: 13:42 06.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Урагана"

ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из "Урагана" и три снаряда натовского калибра по Донецку

Последствия обстрела выставочного в Донецке
Последствия обстрела выставочного в Донецке
Последствия обстрела выставочного в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган" и артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:30 — населенный пункт Курахово — г. Донецк (Петровский район): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган"; 12:48 - населенный пункт Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в Telegram-канале представительства.
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
Европа делает очередную попытку отодвинуть свои границы на восток
В 12:57 ВСУ с позиций в Авдеевке выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, а спустя еще три минуты они из Артемовска открыли огонь по поселку Гольмовский под Горловкой — выпущены шесть таких же боеприпасов.
В 13:15 украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя снарядами калибра 155 миллиметров.
С утра ВСУ выпустили по территории ДНР
  • 28 снарядов калибра 155 миллиметров;
  • 18 снарядов калибра 152 миллиметра;
  • 19 снарядов калибра 122 миллиметра;
  • девять мин калибра 120 миллиметров.
ВСУ практически ежедневно обстреливают 155-миллиметровыми снарядами территорию ДНР. Так, только за минувший день в результате атак погибли четыре мирных жителя, в том числе десятилетняя девочка, 12 человек получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККДенис ПушилинДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы РФНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала