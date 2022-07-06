13:04 06.07.2022 (обновлено: 13:42 06.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Урагана"
ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из "Урагана" и три снаряда натовского калибра по Донецку
Последствия обстрела выставочного в Донецке
Последствия обстрела выставочного в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган" и артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:30 — населенный пункт Курахово — г. Донецк (Петровский район): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган"; 12:48 - населенный пункт Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в Telegram-канале представительства.
В 12:57 ВСУ с позиций в Авдеевке выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, а спустя еще три минуты они из Артемовска открыли огонь по поселку Гольмовский под Горловкой — выпущены шесть таких же боеприпасов.
В 13:15 украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя снарядами калибра 155 миллиметров.
С утра ВСУ выпустили по территории ДНР
- —28 снарядов калибра 155 миллиметров;
- —18 снарядов калибра 152 миллиметра;
- —19 снарядов калибра 122 миллиметра;
- —девять мин калибра 120 миллиметров.
ВСУ практически ежедневно обстреливают 155-миллиметровыми снарядами территорию ДНР. Так, только за минувший день в результате атак погибли четыре мирных жителя, в том числе десятилетняя девочка, 12 человек получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.