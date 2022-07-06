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Украинские войска обстреляли Донецк из "Урагана"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Урагана" - РИА Новости, 06.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Урагана"

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган" и артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:04

2022-07-06T13:04

2022-07-06T13:42

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган" и артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:30 — населенный пункт Курахово — г. Донецк (Петровский район): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган"; 12:48 - населенный пункт Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в Telegram-канале представительства.В 12:57 ВСУ с позиций в Авдеевке выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, а спустя еще три минуты они из Артемовска открыли огонь по поселку Гольмовский под Горловкой — выпущены шесть таких же боеприпасов.В 13:15 украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя снарядами калибра 155 миллиметров.С утра ВСУ выпустили по территории ДНРВСУ практически ежедневно обстреливают 155-миллиметровыми снарядами территорию ДНР. Так, только за минувший день в результате атак погибли четыре мирных жителя, в том числе десятилетняя девочка, 12 человек получили ранения.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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