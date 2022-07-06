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Украинские военные обстреляли село Некислицы в Брянской области - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/nekislitsy-1800814909.html
Украинские военные обстреляли село Некислицы в Брянской области
Украинские военные обстреляли село Некислицы в Брянской области - РИА Новости, 06.07.2022
Украинские военные обстреляли село Некислицы в Брянской области
Украинские войска обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:24
2022-07-06T22:43
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
украина
александр богомаз
белгородская область
курская область
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Некислицы Севского района", — написал он.По словам губернатора, в результате атаки объекты жизнедеятельности и жилые строения не повреждены. На месте работают оперативные службы.Ранее несколько граничащих с Украиной российский регионов продлили "желтый" уровень террористической опасности, в том числе в Белгородской области до 9 июля, в некоторых районах Крыма до 10 июля, а также в Брянской и Курской областях до 8 июля. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такое решение соответствует текущему моменту.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220704/obstrel-1800174346.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, происшествия, украина, александр богомаз, белгородская область, курская область, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин
22:24 06.07.2022 (обновлено: 22:43 06.07.2022)
 
Украинские военные обстреляли село Некислицы в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Некислицы

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсколки разорвавшихся боеприпасов
Осколки разорвавшихся боеприпасов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Осколки разорвавшихся боеприпасов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Некислицы Севского района", — написал он.
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По словам губернатора, в результате атаки объекты жизнедеятельности и жилые строения не повреждены. На месте работают оперативные службы.
Ранее несколько граничащих с Украиной российский регионов продлили "желтый" уровень террористической опасности, в том числе в Белгородской области до 9 июля, в некоторых районах Крыма до 10 июля, а также в Брянской и Курской областях до 8 июля. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такое решение соответствует текущему моменту.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияУкраинаАлександр БогомазБелгородская областьКурская областьДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир Путин
 
 
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