https://ria.ru/20220706/nekislitsy-1800814909.html

Украинские военные обстреляли село Некислицы в Брянской области

Украинские военные обстреляли село Некислицы в Брянской области - РИА Новости, 06.07.2022

Украинские военные обстреляли село Некислицы в Брянской области

Украинские войска обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T22:24

2022-07-06T22:24

2022-07-06T22:43

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

украина

александр богомаз

белгородская область

курская область

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Некислицы Севского района", — написал он.По словам губернатора, в результате атаки объекты жизнедеятельности и жилые строения не повреждены. На месте работают оперативные службы.Ранее несколько граничащих с Украиной российский регионов продлили "желтый" уровень террористической опасности, в том числе в Белгородской области до 9 июля, в некоторых районах Крыма до 10 июля, а также в Брянской и Курской областях до 8 июля. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такое решение соответствует текущему моменту.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220704/obstrel-1800174346.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

брянская область, происшествия, украина, александр богомаз, белгородская область, курская область, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин