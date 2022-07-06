https://ria.ru/20220706/neft-1800782038.html

СМИ: США и союзники обсуждают цену нефти из России на уровне 40-60 долларов

СМИ: США и союзники обсуждают цену нефти из России на уровне 40-60 долларов - РИА Новости, 06.07.2022

СМИ: США и союзники обсуждают цену нефти из России на уровне 40-60 долларов

Соединенные Штаты и союзники обсуждают возможность установить предельную цену на российскую нефть на уровне 40-60 долларов за баррель, сообщает агентство... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:39

2022-07-06T18:39

2022-07-06T22:14

цены на нефть

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сша

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дмитрий песков (спецпредставитель президента)

германия

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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты и союзники обсуждают возможность установить предельную цену на российскую нефть на уровне 40-60 долларов за баррель, сообщает агентство Bloomberg."Союзники изучают несколько способов ограничить доходы России от продажи нефти, при этом сведя к минимуму воздействие на свои экономики", — говорится в публикации.Отмечается, что установление более точного предела будет зависеть от ситуации на рынке, которая может значительно измениться.При этом, по информации источников издания, в администрации Джо Байдена считают ограничение в 40 долларов слишком низким, но опасаются резкого скачка цен на нефть.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем введения эмбарго на нефть, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах со скидкой обеспечивать доходы в бюджет.В конце июня страны "Большой семерки" договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной с международными партнерами, или дешевле. При этом западные СМИ со ссылкой на официальные лица в ЕС сообщали, что Германия и некоторые другие стран союза на закрытой встрече выражали обеспокоенность из-за возможного "лимита цен" на нефть из России. В Берлине заявили, что такое предложение добавили в коммюнике под давлением Вашингтона. Озабоченность Германии поддержала Венгрия.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рынок нефти многообразный, и если одно направление по каким-то причинам блокируется, то она направляется в другом.

https://ria.ru/20220704/neft-1800155226.html

https://ria.ru/20220702/neft-1799761605.html

https://ria.ru/20220701/energiya-1799096863.html

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цены на нефть, россия, сша, в мире, джо байден, g7, дмитрий песков (спецпредставитель президента), германия, евросоюз